PARLAMENTSPRÄSIDIUM Nach Rückzieher des offiziellen Kandidaten: SVP-Anspruch auf Amt ist bei anderen Parteien unbestritten Der vollständige Rückzug von Christian Neff aus der Stadtpolitik hat die anderen Parteien durchs Band überrascht. Die Meinungen sind aber einhellig: Das St.Galler Parlamentspräsidium 2022 «gehört» der SVP. Keine andere Partei trägt sich derzeit mit dem Gedanken an eine Kampfkandidatur.

Wegen der Coronapandemie tagt das St.Galler Stadtparlament derzeit in den Olma-Hallen. Das Präsidium der städtischen Legislative ist vor allem ein Ehrenamt. Bild: Benjamin Manser (7.12.2021)

Auch nach dem überraschenden Rückzieher von Christian Neff wird es ums Amt des St.Galler Stadtparlamentspräsidenten am 11. Januar mit grösster Wahrscheinlichkeit keine Kampfwahl geben. Die anderen Parteien anerkennen auf Nachfrage durchs Band den Anspruch der SVP auf dieses Mandat in diesem Jahr. Die SVP dürfte durchaus in der Lage sein, jemanden mit genügend parlamentarischer Erfahrung für das Amt aufzustellen.

Jürg Brunner ist nach dem Rückzug von Christian Neff ein möglicher SVP-Kandidat fürs Parlamentspräsidium. Bild: Michel Canonica (24.9.2017)

Zu hören ist hinter den Kulissen etwa der Name des ehemaligen Stadtratskandidaten Jürg Brunner. Es gibt aber auch noch andere mögliche Kandidierende. Wenig wahrscheinlich ist, dass Donat Kuratli oder Karin Winter-Dubs den Job übernehmen wollen. Sie müssten dann nämlich usanzgemäss im Fall von Kuratli aufs Parteipräsidium, im Fall von Winter-Dubs aufs Fraktionspräsidium verzichten.

Das Parlamentspräsidium ist vor allem ein Ehrenamt

Das St.Galler Parlamentspräsidium wird im Turnus und in Absprache unter den Parteien vergeben. Dieses Vorgehen hängt mit dem Charakter des Amtes zusammen. Die Präsidentin oder der Präsident hat in erster Linie die Aufgabe, das Funktionieren des Parlaments sicherzustellen. Bei stark kontroversen Themen kann er oder sie auch versuchen, zwischen den Lagern zu vermitteln und so Kompromisse zu ermöglichen.

Die eigenen politischen Ansichten müssen im Präsidialjahr aber mit Rücksicht aufs Ganze in den Hintergrund treten. Eine Ausnahme gibt’s: Stimmen gleich viele Mitglieder des Stadtparlaments zu einer Vorlage Ja und Nein, gibt der Stichentscheid der Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag. Dieser Fall kommt relativ selten vor.

Die Repräsentation der Stadt ist eine zentrale Aufgabe

Eine zweite zentrale Aufgabe der Stadtparlamentspräsidentin oder des Stadtparlamentspräsidenten ist die Repräsentation. Sie oder er vertritt die Stadt im Amtsjahr an einer Vielzahl von Veranstaltungen. Diese Funktion ist zeitaufwendig, aber auch interessant, wenn man früheren Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern glauben schenkt.

Stefan Keller soll am 11. Januar für die FDP das Vizepräsidium des Stadtparlaments übernehmen. Bild: PD

Die Präsidentin oder der Präsident des Stadtparlaments bekleidet als Vorbereitung im Vorjahr das Vizepräsidium. Die Wahl von diesem Amt zur höchsten St.Gallerin oder zum höchsten St.Galler ist dann Formsache. Wobei es durchaus vorkommt, dass ein politisch polarisierendes Parlamentsmitglied mit klar weniger als dem Stimmenmaximum ins Präsidium gewählt und so abgestraft wird. Damit müssen pointiert politisierende Kandidatinnen und Kandidaten leben.

Stefan Keller von der FDP als Vizepräsident nominiert

Das Parlamentspräsidium 2023 stellt gemäss Absprache die FDP. Als Vizepräsident für 2022 ist daher von der Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen Stefan Keller nominiert. Seine Wahl dürfte am 11. Januar reine Formsache sein.