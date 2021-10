Parlamentarischer Vorstoss Eine Anpassung der umstrittenen Lohnzulagen lässt auf sich warten – St.Galler Stadtparlamentarier wollen jetzt aber vom Stadtrat wissen, wo sie bleibt 39 Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments haben eine Interpellation unterzeichnet und erwarten vom Stadtrat Informationen über den Verbleib der seit Jahren hängigen Revision des Personalreglements.

Viele städtische Angestellte pendeln von auswärts und verzichten auf die Wohnsitzzulage. Wie lange es sie noch gibt, ist Thema der Revision der Lohnzulagen. Bild: Hanspeter Schiess

Der Stadtrat hat vor Jahren die Revision des Systems der Lohnzulagen in Auftrag gegeben. Sie hätte bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode – also bis Ende 2020 – vorliegen sollen. So hatte es der Stadtrat angekündigt. Doch präsentiert wurde die Revision immer noch nicht. Zudem hat der Leiter der Personaldienste, der mit der Modernisierung betraut wurde, unterdessen die Kündigung eingereicht. Grund genug für drei Mitglieder des Stadtparlaments, mittels Interpellation nachzuhaken.

Der Vorstoss geht parteiübergreifend aus von Patrik Angehrn, Die Mitte/EVP-Fraktion, Clemens Müller von der Fraktion der Grünen/Jungen Grünen sowie von der Fraktionspräsidentin der SVP, Karin Winter-Dubs. 39 der 63 Mitglieder des Stadtparlaments setzten ihre Unterschrift darunter und zeigen, dass sie ebenfalls wissen wollen, wo die Revision steht.

Umstrittene Wohnsitzzulage

Die Interpellanten gehen davon aus, dass die Revision budgetrelevant werden könnte, und sind deshalb der Ansicht, dass sie noch vor der Budgetsitzung dem Parlament bekannt sein sollte. Unklar ist gemäss Interpellationstext ebenfalls, ob der Stadtrat beabsichtigt, die Wohnsitzzulage zu überprüfen. Diese ist im Personalreglement festgelegt. Mitarbeitende der Stadt, welche in St.Gallen wohnhaft sind, erhalten 288 Franken Lohnzustupf pro Monat. Und die Wohnsitzzulage ist seit Jahren ein Politikum.

2013 wollte sie der Stadtrat im Rahmen eines Sparpakets streichen – zusammen mit der Treueprämie und der Familienzulage. Nach Auswertung der Vernehmlassung sah er schliesslich davon ab. Vor allem Personalverbände hatten sich dagegen aufgelehnt. Eine Arbeitsgruppe des Personalamtes beschäftigte dann ab 2016 mit den rund 100 verschiedenen Zulagen mit einem Gesamtvolumen von 15 Millionen Franken und präsentierte die Ergebnisse Mitte 2018. Unter anderem wurde festgestellt, dass Zulagen einen substanziellen Bestandteil der Entlöhnungen ausmachen können, ohne dass diese Lohnbestandteile für die Pensionskasse relevant werden.

In der kürzlich eingereichten Interpellation wollen die drei Parlamentsmitglieder konkret wissen, ob die Vorlage über die Revision der Lohnzulagen noch vor der Budgetsitzung an das Parlament geleitet werden kann. Als Zweites wird gefragt, inwiefern die Revision budgetrelevant ist. (pd/dh)