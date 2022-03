Parlament Gossauer Stadtparlament genehmigt zwei Millionen Franken für einen Batteriespeicher Das Gossauer Stadtparlament sprach am Dienstagabend unter anderem zwei Millionen Franken für einen Batteriespeicher der Stadtwerke. Ein Mitte-Politiker wollte zudem wissen, wo er mit seiner Band proben kann.

Das Gossauer Stadtparlament tagt jeweils im Fürstenlandsaal. Tobias Garcia (11. Januar 2022)

Das Stadtparlament Gossau hat sich am Dienstagabend zu seiner zweiten Sitzung in diesem Jahr getroffen. Parlamentspräsident Florian Kobler ergriff zu Beginn die Gelegenheit, auf den Krieg in der Ukraine und «den sinnlosen und schrecklichen Angriff des russischen Präsidenten auf ein freies, europäisches Land» einzugehen. Der SP-Politiker appellierte an die Solidarität und lud alle Anwesenden im Fürstenlandsaal ein, sich für eine Schweigeminute zu Gedenken der Opfer zu erheben.

Danach ging es direkt in die Lokalpolitik. 26 Parlamentsmitglieder waren anwesend, vier waren entschuldigt. Auch Wolfgang Giellas Stuhl blieb frei. Der Stadtpräsident war aufgrund eines Unfalls krankgeschrieben.

Parlamentspräsident Florian Kobler ging am Dienstag auch auf den Russland-Ukraine-Krieg ein. Tobias Garcia (11. Januar 2022)

Einstimmigkeit im Parlament

Das Parlament entschied am Dienstag über einen Kredit von zwei Millionen Franken für einen Batteriespeicher für das Elektrizitätsnetz der Stadtwerke. Mit dem Speicher mit einer Leistung von 3 Megawatt und einer Speicherkapazität von 2,5 Megawattstunden erwirtschaften die Stadtwerke Gossau einen jährlichen Gewinn von mutmasslich 150’000 Franken.

Zum einen können sie mit dem Speicher zur Netzstabilität beitragen und werden für diese Systemleistung entschädigt. Zudem sinken ihre Zahlungen an die Betreiber der Übertragungsnetze. Es wird damit gerechnet, dass die Anlage innert zehn Jahren amortisiert sein wird.

Der Container mit dem Batteriespeicher soll hinter den Gossauer Stadtwerken zu stehen kommen. Visualisierung: PD

Das Stadtparlament genehmigte den Kredit von zwei Millionen Franken einstimmig. Die Finanzierung geht zu Lasten der Investitionsrechnung der Stadtwerke.

Angepasste Zweckverbandsvereinbarung genehmigt

Weiter beschäftigte sich die Legislative mit dem Abwasserverband Niederbüren beziehungsweise mit der Zweckverbandsvereinbarung. Das Abwasser aus Arnegg und aus dem nordwestlichen Gemeindegebiet von Gossau wird in der ARA Niederbüren geklärt. Betreiber dieser Anlage ist der Abwasserverband Niederbüren, der auf 25 Jahre alten Grundlagen basiert. Diese wurden nun erneuert, weil sich das Verbandsgebiet, die Abwasserfrachten und verschiedene gesetzliche Grundlagen verändert haben.

Die Verbandsdelegierten haben im Dezember 2021 die neue Zweckverbandsvereinbarung gutgeheissen. Am Dienstag hat nun auch das Gossauer Parlament die angepasste Vereinbarung genehmigt. Für diese muss noch das Referendumsverfahren durchgeführt werden.

SP-Fraktion ist nur «halb zufrieden» mit Interpellationsantwort

Ebenfalls traktandiert war ein Vorstoss der SP-Fraktion. Sie hatte sich mit einer Interpellation nach Möglichkeiten erkundigt, die Einbürgerung insbesondere für jüngere Personen zu erleichtern. Die angeregte Gebührenreduktion will der Stadtrat 2023 mit einer generellen Überprüfung der städtischen Gebühren bearbeiten. Kostenlose Einbürgerungsverfahren will er jedoch nicht einführen. Für ausländische Personen, deren Familien seit mehreren Generationen in der Schweiz leben, sei das Verfahren bereits einfacher und kostengünstiger.

Werner Bischofberger, SP-Fraktionspräsident. Bild: PD

Die Antwort des Stadtrats sei nur «halb zufriedenstellend», sagte SP-Fraktionspräsident Werner Bischofberger. Unter anderem erachte es die SP nicht als zielführend, dass der Stadtrat die Gebührenreduktion erst 2023 im Rahmen einer generellen Überprüfung bearbeiten wolle. Die Einbürgerungsgebühren von unter 25-jährigen Personen sollten losgelöst angeschaut werden. Man werde mit Interesse das Thema Einbürgerung weiter beobachten.

Bischofberger verlangte schliesslich eine Diskussion. Das Parlament kam seinem Wunsch aber nicht nach. Nur sechs statt der nötigen zehn Parlamentsmitglieder wünschten ebenfalls eine Diskussion.

Proberäume und Wind

Zum Schluss hatten die Parlamentsmitglieder noch die Gelegenheit, im Vorfeld eingereichte Fragen beantworten zu lassen. Unter anderem erkundigte sich Roger Pfister (Mitte) nach möglichen Proberäumen in Gossau – auch aus eigenem Interesse. Er selber habe mit seiner Band jahrelang in einem Luftschutzraum des Kindergartens Hofegg Musik machen können.

Roger Pfister, Mitte-Stadtparlamentarier. PD

Wegen der Sanierung des Kindergartens sei ihnen der Proberaum aber gekündigt worden, da der Luftschutzraum anderweitig benötigt wurde. Künftig solle der Raum nun jungen Talenten zur Verfügung gestellt werden. Pfister sagte:

«Leider passen meine Bandkollegen und ich nicht mehr in die Altersvorgabe.»

Er fände es aber lobenswert, wenn sich der Stadtrat für diese Thematik einsetzen würde. Pfister wollte wissen, ob die Stadt weitere Kellerräume besitze, die als Proberaum genutzt werden könnten, bis das Haus der Kultur Realität sei.

Stadträtin Gaby Krapf-Gubser bestätigte, dass die Stadt die Räume im Kindergarten Hofegg primär «weniger finanzkräftigen Nachwuchstalenten» vermieten wolle. Die Stadt verfüge über diverse weitere Räume, unter anderem die Luftschutzanlage im OZ Rosenau oder im Schulhaus Hirschberg. Vielleicht könne man eine Übergangslösung finden.

Werner Bischofberger (SP) wollte derweil von Stadträtin Claudia Martin wissen, ob es in Gossau Orte gebe, wo der Wind als Energielieferant genutzt werden könnte. Martin verneinte. Die interaktive Landkarte des Bundesamts für Energie zeige Gebiete in der Schweiz mit hohem Windpotenzial auf. Dort sei ersichtlich, dass innerhalb der Gemeindegrenzen der Stadt Gossau kein ausreichendes Potenzial für die Erzeugung von Windenergie bestehe.