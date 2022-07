Parlament Ein fast kostenloses Schulareal in Arnegg und ein vergessener Budgetposten für das neue Schulkonzept: Das hat das Gossauer Stadtparlament am Dienstag entschieden Am Dienstagabend hat sich das Gossauer Stadtparlament zur letzten Sitzung vor der Sommerpause getroffen. Auf der Traktandenliste standen unter anderem der Schulhaus-Neubau in Arnegg und das neue Oberstufenkonzept. Das sind die wichtigsten Entscheide.

Hier wird das neue Schulhaus in Arnegg gebaut. Bild: Ralph Ribi

Darum geht es: Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg will ein neues Schulhaus bauen. Die Stimmberechtigten haben sich im November 2021 für den Standort Arnegg entschieden. Das dafür vorgesehene Grundstück an der Weideggstrasse gehört der Stadt Gossau. Der Stadtrat unterstützt die Pläne: «Ein Schulhaus in Arnegg könnte das Dorfleben stärken und Arnegg für Familien noch attraktiver machen», findet er.

Er beantragte dem Parlament darum, die Fläche von 18’600 Quadratmetern im Baurecht für 100 Jahre abzugeben. Als Zeichen der Unterstützung für das Schulhausprojekt solle nur ein symbolischer Baurechtszins erhoben werden. Damit verzichtet die Stadt jährlich auf Einnahmen von rund 102’500 Franken.

Das wurde entschieden: Das Geschäft war an der Parlamentssitzung unumstritten. Von einem «wichtigen Grundbedürfnis» in Arnegg nach einem eigenen Schulhaus war die Rede, von einem «Meilenstein für dieses Projekt», von einer «einmaligen Chance» und von einer «Investition in die Zukunft der Kinder». Es ist darum nicht erstaunlich, dass die Vorlage einstimmig angenommen wurde.

Stefan Rindlisbacher, Gossauer Schulpräsident. Bild: Andrea Stalder

Darum geht es: Im neuen Schuljahr wird an der Gossauer Oberstufe ein neues pädagogisches Konzept eingeführt. Die Verantwortlichen sprechen von einem «revolutionären Projekt». Das Konzept gibt den Schülerinnen und Schülern mehr Freiheiten. An den Randzeiten können sie grundsätzlich selber bestimmen, ob sie im Klassenzimmer sein wollen.

Für das neue Unterrichtskonzept müssen insgesamt drei Schulzimmer, neun Gruppenräume und Korridorbereiche eingerichtet werden. Kostenpunkt: 340’000 Franken. Diese Position sei bei der Budgetierung 2022 «untergegangen», heisst es bei der Stadt. Deshalb unterbreitete der Stadtrat dem Parlament nun eine eigenständige Kreditvorlage. Er erwarte aber, dass die daraus gezogenen Lehren im internen Kontrollsystem des Schulamts Einzug halten.

Das wurde entschieden: Das Stadtparlament stimmte dem Kredit mit 21 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen zu. Letztere kamen aus den Reihen von SVP, FDP und Mitte. Zu reden gab im Fürstenlandsaal, dass der Posten für das Konzept im ordentlichen Budgetprozess vergessen gegangen war. Mehrere Votanten forderten während der Debatte, dass ein solcher Fehler nicht mehr passieren dürfe.

Unter anderem die Migros-Betriebszentrale liegt an der Industriestrasse. Bild: Michel Canonica

Darum geht es: Die Industriestrasse hat eine Zubringerfunktion für viele Betriebe im Industriegebiet im Osten Gossaus. Mit der Sanierung der Randabschlüsse und des Deckbelags zwischen St.Gallerstrasse und Bahnübergang Heimat soll auch die Situation für den Langsamverkehr verbessert werden.

Mit der Sanierung wird auch die Strassenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die Stadtwerke erneuern die Trinkwasserleitungen und ziehen gleichzeitig Leerrohre für die Elektrizitätsversorgung ein. Für den Strassenbau beantragte der Stadtrat einen Kredit von zwei Millionen Franken, die Strassenbeleuchtung und Werkleitungen kosten 628’000 Franken.

Das wurde entschieden: Die Vorlage wurde einstimmig und ohne grosse Diskussion gutgeheissen.

Die Gossauer Verwaltung soll effizienter werden. Bild: Benjamin Manser

Darum geht es: Die SVP-Fraktion reichte im März das Postulat «Verwaltungsstrukturen und -prozesse optimieren» ein. Darin forderte die Partei den Stadtrat auf, eine Strategie auszuarbeiten, um die Effektivität und Effizienz der Verwaltung zu steigern. Der Stadtrat hatte empfohlen, das Postulat für erheblich zu erklären.

Das wurde entschieden: Die Mehrheit des Stadtparlaments erklärte das Postulat denn auch für erheblich. Das Resultat war mit 21 Ja- zu 4 Nein-Stimmen deutlich. Nur die SP-Fraktion votierte dagegen. Der Stadtrat hat nun ein Jahr Zeit, um die Strategie auszuarbeiten.

