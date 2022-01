Parkplatzbewirtschaftung Der Zweckverband beendet das Gratisregime für Parkplätze auf der Kellen: Ab Frühling werden die Parkplätze kostenpflichtig Die Sport- und Erholungsanlagen Kellen und der dazugehörende Begegnungsplatz ziehen Erwachsene und Kinder weit über die Region hinaus an. An schönen Wochenenden ist das Naherholungsgebiet sehr stark frequentiert, wobei die meisten Besucherinnen und Besucher mit dem Auto kommen. Künftig müssen alle fürs Parken zahlen, auch Vereinsmitglieder, die auf den Fussball-, Volleyball- und Leichtathletikanlagen trainieren.

Die Parkplätze auf der Kellen werden ab dem kommenden Frühling bewirtschaftet. Wildes Parken entlang der Sportfeldstrasse wird dann nicht mehr toleriert. Bild: Belinda Schmid

Der Zweckverband Regionale Sport- und Erholungsanlagen Kellen sowie die Gemeinden Goldach und Tübach planen, die Parkplätze im Gebiet Kellen ab kommendem Frühjahr zu bewirtschaften. Sie haben dafür laut Mitteilung des Gemeinderates Goldach eine Vereinbarung abgeschlossen.

Die Sport- und Erholungsanlagen Kellen und der angrenzende Begegnungsplatz sind bei Besucherinnen und Besucher äusserst beliebt. Insbesondere die zahlreichen über das Gelände verteilten Grillstellen werden oft und gerne benutzt. Nicht selten werden etwa Geburtstagsfeste für Gross und Klein dort gefeiert. Zurück bleibt aber auch oft ein grosser Berg Abfall.

Parkgebühren sollen Unterhalt mitfinanzieren

Die Nutzung der Anlagen ist auch für auswärtige Gäste kostenlos. «Mit der Bewirtschaftung der Parkplätze leisten sie zumindest einen kleinen Beitrag an den Unterhalt. Zudem erhoffen sich der Zweckverband und die beteiligten Gemeinden eine lenkende Wirkung und mehr Ordnung beim Abstellen der Fahrzeuge», heisst es in der Mitteilung.

Im Gebiet Kellen treffen die Gemeindegrenzen von Goldach und Tübach aufeinander. Laut Goldachs Gemeindeschreiber Richard Falk ist das mit ein Grund, weshalb der Zweckverband und die beiden Gemeinden eine Vereinbarung abgeschlossen haben. So könne die Bewirtschaftung der Parkplätze trotzdem einheitlich erfolgen. Auch werde die Kontrolle durch die Securitas einfacher, wenn deren Mitarbeiter nicht auch noch zu berücksichtigen hätten, ob das Auto nun auf Goldacher oder Tübacher Boden stehe. Die Vereinbarung regelt die Details der Gebührenerhebung und -verteilung, den Unterhalt der Parkuhren und Parkfelder sowie die Überwachung und die Kostentragung.

Drei zentrale Parkautomaten

Die Bewirtschaftung der Parkplätze wird mit Parkuhren erfolgen. Zudem ist die Aufnahme der Parkplätze in Parkingpay vorgesehen, um das bargeldlose Bezahlen zu ermöglichen. Es wird aber keine einzelnen Parkuhren für jeden Parkplatz geben, sondern drei zwischen Einfahrt und Sportplatz verteilte Parkautomaten. Die Kontrolle erfolgt dabei nicht über Papiertickets, sondern über die Eingabe der jeweiligen Autonummer. Die Gemeinde Goldach übernimmt grenzübergreifend die Bewirtschaftung der Parkplätze im Gebiet Kellen. Dazu gehören unter anderem die Reinigung, die Störungsbehebung, ein- bis zweimal pro Woche die Leerung aller Parkuhren und ein minimaler Pikettdienst.

So wie hier in der Badi Goldach erfolgt keine Ticketausgabe; dafür muss das Kennzeichen des Fahrzeugs eingegeben werden. Bild: Rudolf Hirtl

In der Vereinbarung bewegt sich der Gebührenrahmen zwischen 50 Rappen und 2.50 Franken pro Stunde. Die Gebühren wurden laut Richard Falk von den Gemeinden noch nicht festgelegt. Sie dürften sich aber vermutlich an den Parkplätzen bei der Badi und im Rietli orientieren. Dort ist pro Stunde 1 Franken zu bezahlen. Bezahlen müssen auch Sportlerinnen und Sportler, die regelmässig in der Kellen trainieren. Etwa beim Fussball-, Volleyball- oder Leichtathletikklub und natürlich auch alle Hobbysportlerinnen und -sportler. Diese haben auch die Möglichkeit, monatlich, halbjährlich oder jährlich zu bezahlen, wobei der Tarif noch nicht festgelegt wurde. Der Gebührenrahmen bewegt sich gemäss Vereinbarung zwischen 30 und 550 Franken. Die Bewirtschaftung erfolgt durchgehend sowohl an Werk- als auch an Sonn- und Feiertagen während des ganzen Jahres, für Lastwagen besteht ein Parkverbot und Camping ist ebenfalls verboten.

Längsparkfelder werden neu markiert

Bis anhin geht es entlang der Zufahrtstrasse zu wie im Wilden Westen. Es wird auf beiden Seiten Stossstange an Stossstange parkiert. Damit wird es im Frühling vorbei sein. Markierungen werden dann nur noch zwölf Längsparkfelder ausweisen. Wer ausserhalb parkt, der muss mit einer Busse rechnen. Auf den Kiesplätzen werden keine Markierungen angebracht. Allerdings erweitert die Gemeinde Goldach das Parkplatzangebot beim Begegnungsplatz um 16 Abstellfelder. Dafür sind rund 90’000 Franken budgetiert. Für die Parkplatzbewirtschaftung mit drei zentralen Parkuhren, die Beschilderung und die Markierungen fallen Kosten von rund 40’000 Franken für die Parkuhren und 10’000 Franken für Beschilderungen und Markierungen an.

Tübach setzt nun auf einen Teilzonenplan, um mehr

Parkplätze für die Kellen zu schaffen Um die ungenügende Parkplatzsituation bei der regionalen Sportanlage Kellen zu verbessern, hat die Standortgemeinde Tübach bei der Revision von Zonenplan und Baureglement eine zusätzliche öffentliche Bauzone für ein weiteres Parkplatzfeld auf der Westseite der Erschliessungsstrasse ausgewiesen. Allerdings haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bei der Abstimmung im vergangenen Juni dem Zonenplan und dem Baureglement eine klare Abfuhr erteilt. Gemeindepräsident Michael Götte beschloss im Anschluss, das dringende Thema mittels Teilzonenplan anzugehen. Bereits vom 1. Oktober bis 5. November 2021 lief daher die Mitwirkungsphase für die Erwirkung des Teilzonenplanes «Parkplätze Sportanlage Kellen». Während der Mitwirkungsphase gingen laut Michael Götte zwei Stellungnahmen zum Teilzonenplan Parkplätze Kellen aus der Bevölkerung ein. Gleichzeitig zur Mitwirkungsphase wurde der Teilzonenplan dem Amt für Raumentwicklung und Geoinformation St.Gallen zur freiwilligen Vorprüfung eingereicht. «Wir haben aufgrund der Mitwirkungsschreiben und des Vorprüfberichtes entschieden, am Parkplatzprojekt festzuhalten», so der Gemeindepräsident. Teilzonenplan und Planungsbericht würden daher nach sanfter Überarbeitung voraussichtlich innert 14 Tagen öffentlich aufgelegt. (rtl)

In einer zweiten Phase, nach der Einführung der Parkplatzbewirtschaftung, ist laut Gemeindeschreiber Richard Falk eine Info-Tafel denkbar, die bereits bei der Einfahrt in die Sportfeldstrasse die Anzahl freier Parkplätze sowie die Öffnung (oder Schliessung) des Restaurants anzeigt. Eine solche Parkplatzanzeige müsste mit einer Videoerkennung gekoppelt sein, damit die Anzahl freier Plätze automatisch angezeigt wird. Falk betont, dass es keinesfalls darum geht, die Gemeindekassen zu füllen. «Wir werden mit den Erträgen höchstens die Kosten für Kontrollen und Unterhalt decken können.»