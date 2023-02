Parkplätze Die Stadt soll ihre Tiefgaragen und Parkplätze der City Parking St.Gallen AG übertragen: Das schlagen zwei bürgerliche Stadtparlamentarier in einem Vorstoss vor Die Stadt St.Gallen hält über 40 Prozent Aktien der City Parking St.Gallen AG und ist die grösste Aktionärin der Parkhausgesellschaft. Jetzt gibt es Überlegungen, wonach die Stadt Parkplätze, die sie heute in Eigenregie bewirtschaftet, der City Parking St.Gallen AG überträgt.

Die Einfahrt in die Tiefgarage unter der Sporthalle Kreuzbleiche. Die Anlage ist 40 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Bild: Arcangelo Balsamo (26. September 2022)

«Es kann nicht sein, dass Stadtpolizistinnen oder Stadtpolizisten die Münzautomaten in den Parkgaragen der Stadt leeren.» FDP-Stadtparlamentarier Andreas Dudli sagt, sie hätten andere Aufgaben.

Andreas Dudli, FDP-Stadtparlamentarier und Verwaltungsrat der City St.Gallen Parking AG. Bild: PD

Dudli hat zusammen mit Roger Bechtiger (Die Mitte) im September vergangenen Jahres eine Interpellation eingereicht. Der Titel des Vorstosses, der von 22 Parlamentarierinnen und Parlamentariern mitunterzeichnet wurde: «Professioneller Betrieb von Parkierungslagen».

Pikantes Detail: Dudli und Bechtiger sind von der Stadt delegierte Verwaltungsräte der City Parking St.Gallen AG. Um was geht es ihnen bei ihrer Interpellation? «Vor allem um die Effizienz», sagte Andreas Dudli.

Zu 40 Prozent im Besitz der Stadt

Die City Parking St.Gallen AG gehört zu gut 40 Prozent der Stadt St.Gallen. Die Gesellschaft betreibt in der Stadt St.Gallen vier Parkhäuser: Bahnhof, Brühltor, Burggraben, Stadtpark/Athletikzentrum. Gemäss Dudli wird das Unternehmen professionell geführt; es beschäftigt acht Mitarbeitende, die sich um den Unterhalt der Parkgaragen kümmern. 2021 hat die Stadt von der City Parking St.Gallen AG gut eine habe Million Franken Dividende ausbezahlt bekommen. Das Geld fliesst in den allgemeinen Haushalt.

Roger Bechtiger, Mitte-Stadtparlamentarier und Verwaltungsrat der City Parking St.Gallen AG. Bild: PD

Die Stadt ihrerseits betreibt zwei Parkhäuser: Sporthalle Kreuzbleiche und Rathaus. Hinzu kommend die Parkplätze auf dem Spelteriniplatz, beim Lerchenfeld und beim Naturmuseum sowie die Parkfelder in der Weissen und in der Blauen Zone. Dudli ist der Ansicht, dass die City Parking St.Gallen AG die Parkhäuser und -plätze effizienter bewirtschaften und unterhalten könnte, als die Stadt und die Stadtpolizei das heute tun. Er und Bechtiger regen darum die Ausgliederung oder Übertragung derselben an.

Dabei geht es im Wesentlichen um die Tiefgarage unter der Sporthalle Kreuzbleiche mit ihren rund 350 öffentlichen Abstellplätzen. Die Anlage ist 40 Jahre alt und gemäss Interpellationsantwort des Stadtrats «dringlich zu sanieren». Dudli und Bechtiger fragen den Stadtrat in ihrem Vorstoss konkret an, ob sich dieser vorstellen könne, die City Parking St.Gallen AG neben dem Betrieb- auch mit der Sanierung der Parkierungslage Kreuzbleiche zu betrauen und ob in diesem Zusammenhang die Übereignung der Anlage als Eigentum oder im Baurecht in Frage komme.

Stadtrat will zuerst Analyse über die Spezialfinanzierung

Die Antwort des Stadtrats: Er möchte die Anlage zusammen mit einzelnen Tragelementen und der Fundation der Halle in Eigenregie sanieren. Eine allfällige Ausgliederung des Betriebs oder gar eine Übereignung solle zu einem späteren Zeitpunkt mit der vertieften Analyse der Spezialfinanzierung geprüft werden. Der Hintergrund: Die Erträge, welche die Stadt mit ihren Tiefgaragen und Parkplätzen erwirtschaftet, fliessen nicht in den allgemeinen Haushalt, sondern in die Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser.

2021 waren es 1,26 Millionen Franken, wie der Stadtrat vorrechnet; einem Ertrag von rund 1,7 Millionen stand ein Aufwand von etwa 440'000 Franken gegenüber. Gemäss Stadtrat wirft die Tiefgarage unter dem Rathaus mit einer halben Million Franken am meisten Gewinn ab, gefolgt vom Spelteriniplatz und der Kreuzbleiche.

Die Tiefgarage unter dem Rathaus hat 84 Plätze. 2017 gab es einen Wasserschaden, die Tiefgarage blieb darum temporär geschlossen. Bild: Reto Voneschen

Dudli traut diesen Zahlen nicht ganz, wie er sagt. «Ich glaube, die Verfasser der Antwort haben sich verrechnet, insbesondere bei der Rathaustiefgarage.» Er kann auch nicht glauben, dass für die Bewirtschaftung von zwei Parkhäusern und drei -plätzen ein Personalbestand von 135 Stellenprozenten ausreiche, wie der St.Galler Stadtrat das vorrechnet. Dudli begründet seinen Vorbehalt mit einem Vergleich des aktuellen Personalbestands der City Parking St.Gallen AG.

Andreas Dudli sagt, die Antwort des Stadtrates auf die Interpellation habe er etwa so erwartet. Sie zeige, dass die Stadtregierung das Thema auf dem Schirm habe. Der Vorstoss wird voraussichtlich am 28. Februar im Stadtparlament behandelt. An der letzten Sitzung am 16. Januar wurde das Geschäft aus zeitlichen Gründen von der Traktandenliste genommen.