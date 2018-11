Parkieren in der Stadt St.Gallen: Gebühren neu per App bezahlen

Seit 1. November ist es auch in St.Gallen möglich, Parkplatzgebühren über die Bezahl-App «Twint» zu begleichen. Mit der Einführung wolle sie in die digitale Zukunft der Stadt investieren, schreibt die Stadtpolizei am Montag in einer Mitteilung.