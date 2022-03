Parkgebühren Zwischenbilanz des neuen St.Galler Parkplatzreglements: Die Stadtpolizei stellt in der Innenstadt pro Woche 200 bis 300 Bussen aus Seit Anfang Jahr gilt ein neues Parkierreglement in der St.Galler Innenstadt. Teilte die Stadtpolizei im Januar noch 1800 Flyer aus, waren es im Februar rund 1100 Bussen. Polizeisprecher Dionys Widmer ordnet diese Zahl ein.

Neuerdings sind auch in der Nacht Gebühren fällig. Bild: Sandro Büchler (24. Januar 2022)

Die Kulanz ist zu Ende, seit Ende Januar gibt es Bussen. Denn das Parkplatzreglement in der St.Galler Innenstadt hat sich per 1. Januar verändert. Auf öffentlichen Parkplätzen werden Gebühren auch für das Parkieren in der Nacht oder an Sonntagen fällig. Doch wie viele Bussen gab es nun tatsächlich?

«Derzeit stellen wir in der Innenstadt 200 bis 300 Parkbussen pro Woche aus», sagt Polizeisprecher Dionys Widmer. So fallen für den Monat Februar rund 1100 Bussen auf die Innenstadt von insgesamt etwas mehr als 5000 für das gesamte Stadtgebiet. Knapp ein Fünftel aller Bussen also. Liegt das im erwartbaren Rahmen? «Das können wir nicht einschätzen, weil wir keinen Referenzwert haben.» Dieser müsse sich nun über das Jahr erst einpendeln. Wo, kann Widmer nicht abschätzen. «Es kann sein, dass die Anzahl Bussen sich weiterhin zwischen 200 und 300 bewegt. Es kann aber auch sein, dass sie noch abnimmt.»

Aufhebung der Coronamassnahmen lockt mehr Menschen in die Stadt

Widmer sagt aber auch, dass die Aufhebung der Coronamassnahmen wieder mehr Menschen in die Stadt locken dürfte. Daraus resultiert mehr Verkehr und damit auch potenziell mehr Parksünder und Bussen. «Darin könnte auch ein Grund liegen, warum bislang kein deutlicher Rückgang festzustellen ist», sagt Widmer. Derzeit seien in der Innenstadt nicht mehr Patrouillen unterwegs als üblich. Neu ist allerdings die Kontrolltätigkeit nachts, da für das Abstellen von Autos nun auch in den dunklen Stunden Gebühren anfallen.

Dionys Widmer, Stv. Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Vergleiche könne man kaum ziehen, etwa zu anderen Quartieren oder vorherigen Regeländerungen. «Jedes Gebiet und jede Situation ist anders. Entsprechend konnten wir auch im Voraus nicht sagen, wie der erwartbare Rahmen aussieht.» Im Allgemeinen sei es aber so, dass es eine gewisse Übergangszeit gibt, bis sich alle Personen der Regeländerung bewusst sind. «Deswegen haben wir im Januar während etwas mehr als zwei Wochen Flyer verteilt», sagt Widmer.

Parkuhren mussten manuell nachgerüstet werden

Rund 1800 Flyer mit der Aufschrift «Ich könnte eine Busse sein» klemmten Kontrolleurinnen und Kontrolleure der Stadtpolizei bis zum 23. Januar hinter die Scheibenwischer.

«Mittlerweile parkieren also bis zu drei Mal weniger Fahrzeuge ohne gültige Parkbewilligung.»

Doch nicht überall begann die Regelung just per 1. Januar zu wirken. «Die Parkuhren mussten wir erst manuell nachrüsten», erklärt Widmer. Ist dies geschehen, begann die Flyeraktion im entsprechenden Perimeter. Bis also alle Parkuhren umgestellt waren, dauerte es etwa eine Woche.

Aktuell sind keine weiteren Massnahmen seitens der Stadtpolizei geplant. Zum einen sei die Bussenanzahl seit drei Wochen relativ konstant. «Zum anderen erhalten wir praktisch keine Reklamationen oder Beschwerden von gebüssten Personen», sagt Widmer. Wenn etwa vermehrt Meldungen von wildparkierten Autos in einer Strasse oder einem Quartier eingingen, dann setze die Stadtpolizei als mögliche Massnahme einen Schwerpunkt und kontrolliere intensiver. Widmer sagt: «Das gibt dann an dem Ort über kurze Zeit mehr Bussen. Nachdem eine Besserung erkennbar ist, wird ein solcher Schwerpunkt auch wieder aufgehoben.»