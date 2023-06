Freizeit «Ohne Freiwillige wäre das nicht möglich gewesen»: In Berg eröffnet ein neuer Vitaparcours mit drei Schwierigkeitsstufen Der Parcours ist ein Gemeinschaftsprojekt des Turnvereins Berg und des Vereins Berglauf. Mit Sponsorengeldern und Manpower haben sie die Anlage überwiegend selbst finanziert. Am Sonntag eröffnet der Vitaparcours.

Projektleiter Walter Bucher zeigt, wie das Froschhüpfen im neuen Vitaparcours in Berg funktioniert. Bild: Nik Roth

Zielhüpfen, Ringturnen und Slalom: Im st.-gallischen Berg gibt es jetzt einen Zurich Vitaparcours mit insgesamt 15 Bewegungsposten. Neben dem Basketballplatz des Primarschulhauses Brühl beginnt der Parcours mit dem Posten Dehnen. Von dort aus führen einige holzige Stufen auf eine Bauernwiese, die an einen Wald grenzt. Auf dem neu errichteten Weg zwischen Wiese und Wald stehen die Posten Armkreisen und Froschhüpfen. Anschliessend führt der Parcours in den Wald.

Das Bewegungsangebot erstreckt sich über drei Kilometer. Der Parcours ist jedoch in drei verschiedene Stufen eingeteilt. Gelb bedeutet «Langsam, nume nid gschprängt», Grün heisst «Jetzt dörf’s es bitzli meh si» und die blaue Stufe steht für «Aber jetzt wöt ich’s wüsse». Die drei Stufen unterscheiden sich in ihrer Länge jeweils um einen Kilometer. Dadurch können Spaziergängerinnen und Spaziergänger die Intensität ihres Programms selbst bestimmen. Am Sonntag wird der neue Vitaparcours nun offiziell eröffnet.

Zwei Sportvereine haben das Projekt realisiert

Der Parcours ist ein Gemeinschaftsprojekt des Turnvereins Berg und des Vereins Berglauf, Verein für Altes und Neues in Berg. Initiant ist Walter «Walti» Bucher. Der 78-Jährige ist ehemaliger Sportlehrer und Mitgründer des Vereins Berglauf. Der Projektleiter wirft einen Blick auf den Posten Ringturnen und sagt: «Bewegung ist mein Leben.»

Walter Bucher, Projektleiter Vitaparcours Berg. Bild: Nik Roth

Bucher lebte vor 45 Jahren noch im Kanton Zug. In seiner damaligen Wohngegend gab es einen Vitaparcours. Eines Tages habe er zu seinem Nachbarn gesagt: «Wenn ich pensioniert bin, pflege ich diesen Parcours.» Da Bucher später aber in die Ostschweiz zog, scheiterte dieser Zukunftsplan. Während der Coronapandemie vor drei Jahren kam ihm und seinem Sportlehrerkollegen Martin Meier dann aber die Idee, in ihrer jetzigen Wohngemeinde Berg einen dieser Parcours zu errichten.

Der gewählte Standort neben der Primarschule Brühl sei ideal für die Bewegungsanlage. Auf dem Schulareal gibt es Parkplätze für Autos und Velos. «Die meisten Personen gehen nicht zu Fuss zu einem Vitaparcours», sagt Bucher. Ausserdem seien die Sportgeräte im Freien ein wertvolles Angebot für den Sportunterricht. Bucher sagt:

«Die Lehrpersonen können in die Natur mit ihren Klassen.»

Dass Kinder und Erwachsene Freude an Bewegung haben, ist Bucher sehr wichtig. Er sagt: «Man bleibt wohl sein ganzes Leben lang irgendwie Sportlehrer.» Der Vitaparcours soll Raum für eigene Ideen schaffen. Die Fitnessübungen sind laut Bucher leicht umzusetzen, deshalb können Besucherinnen und Besucher selber überlegen, wie und ob sie die Übungen anspruchsvoller gestalten möchten.

Lokale Handwerksbetriebe haben geholfen

Die Kosten des Projekts liegen bei rund 55’000 Franken. Das kantonale Gesundheitsdepartement und die IG Sport St.Gallen halfen nicht mit bei der Finanzierung. «Dank 28 Sponsorinnen und Sponsoren sowie viel Manpower finanzierten wir das Projekt weitgehend selber», sagt Bucher. Die Gemeinde Berg, die von nun an für den Unterhalt der Anlage zuständig ist, beteiligte sich mit 10’000 Franken. Die Zurich Versicherung stellte ausschliesslich das Informationsmaterial wie Wegweiser und Bauanleitungen zur Verfügung.

Der Aufbau des Parcours fand an fünf Samstagen im Frühling statt. Rund 50 Helferinnen und Helfer, darunter auch Kinder, unterstützten die zwei Vereine bei der Arbeit. Sie haben unter anderem Löcher gegraben, beim Betonieren geholfen, Holzschnitzel verteilt, und Fitnessgeräte zusammengebaut. Bucher sagt: «Ohne die Freiwilligenarbeit durch lokale Handwerksbetriebe wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen.»