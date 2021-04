PANDEMIE St.Galler Fitnesscenter vor der Öffnung: Sie sind überrumpelt, hoffen aber auf Nachholbedarf Fitnesscenter und Yogastudios öffnen wieder. Mit viel Freude, aber auch mit Fragen. Und ziemlich überrumpelt.

Sie haben das ganze Wochenende durchgearbeitet. Abstauben, putzen, die Ausdauergeräte kontrollieren, die Kraftmaschinen schmieren, letzter Feinschliff nach dem Umbau einer Garderobe, den während des Lockdowns aufgebauten Outdoorpark wieder reinräumen, den Pool in der Filiale im Hotel Einstein warten. Das Lockdown-Ende gibt viel zu tun. «Damit wir heute picobello eröffnen können», sagt Pascal Brunner, Regionalleiter Ostschweiz der Fitnesscentergruppe Wellcome Fit AG. Überrascht habe ihn den Entscheid des Bundesrates, die Fitnesscenter nun bereits wieder zu öffnen. Positiv überrascht, konkretisiert er.

«Wir nehmen die Öffnung mit Handkuss.»

Brunner rechnet mit einem «Riesenansturm». Das Telefon klingle jedenfalls ununterbrochen. «Alles Neumitglieder, die einen Termin fürs Probetraining vereinbaren wollen», sagt er. Und die bisherigen Mitglieder seien froh, endlich wieder normal trainieren zu können. Vieles hat die Fitnesscentergruppe unternommen, um sie auch im Lockdown an sich zu binden.

Im Dezember mussten die Studios ihre Türen schliessen, ein paar Tage später bereits startete Wellcome Fit mit Aussentrainings. In St.Gallen fanden auf der Dachterrasse des Hotels Einstein, in der die Filiale Zentrum untergebracht ist, Gruppenkurse statt. Auf dem Roten Platz trafen sich Sportfreudige zu Hochintensitätsintervalltrainings. «Roody war unser Retter», schaut Brunner zurück. Und meint die Clubapp, mit der sich Mitglieder in normalen Zeiten einen Platz in einem Kurs sichern. Während des Lockdowns liehen sie über «Roody» Bodypumpsets und andere Utensilien aus, die sie für das Training daheim oder für Onlinekurse benötigten.

Euphorie und ein paar Fragen

Gruppenkurse mit bis zu 15 Personen sind nun wieder möglich, alle mit Maske. Üblicherweise nehmen an den Kursen in den drei St.Galler Filialen 25 bis 30 Personen teil. «Kein Problem, wir sind superflexibel», sagt Brunner. Auch an den Geräten wird mit Maske trainiert, Wellcome Fit lässt eine Person pro 10 Quadratmeter zu. Um den nötigen Abstand zu gewährleisten, sind Geräte mit Bändern abgesperrt. «Wir sind uns der Verantwortung bewusst und sind nicht daran interessiert die bestehenden Regeln auf das Äusserste zu unserem Vorteil auszunutzen», heisst es bei Wellcome Fit. Vielmehr gehe es darum, den Mitgliedern ein gesundes und sicheres Trainingsumfeld zu bieten.

Wenn man ins Schnaufen kommt, erschwert das Stück Stoff das Atmen. Schon im Alltag, im Fitnesscenter wohl erst recht. Gehen Sportlerinnen und Sportler da nicht doch lieber draussen joggen? Brunner verneint. Viele Kundinnen und Kunden hätten ihre sportlichen Neujahrsvorsätze verschoben. «Sie wollen sie nun verwirklichen.»

Wer sich vor einer Ansteckung fürchtet, könne nach wie vor daheim per Live-Stream trainieren, heisst es bei Wellcome Fit. Auch einige Outdoortkurse seien weiterhin im Angebot. Für das nicht genutzte Abo während des Lockdowns steht den Mitgliedern eine Zeitgutschrift zu. «Ein Grossteil der Sportlerinnen und Sportler ist aber loyal mit uns und fordert nichts zurück. Das hilft in schwierigen Zeiten.»

Kälte zählt nun nicht mehr als Ausrede

Einen kleinen Schrecken habe er gehabt, als er vom Entscheid des Bundesrates gehört habe, sagt auch Valentino Herrera, Inhaber des Crossfit Abtwil. «Zwar haben wir immer wieder etwas gemacht in und an der Halle. Dass wir nun aber so schnell auf 100 Prozent hochfahren dürfen, überrascht uns doch.»

Herrera hatte sich im Herbst, mitten in der Pandemie, entschieden, auf Risiko zu gehen und eine zweite Filiale zu eröffnen. Workout Academy heisst sie, nahe der Olma-Hallen liegt sie, an der Dianastrasse. Dann kam der Lockdown. Statt drinnen am neuen Standort trainierten die Kunden draussen auf dem Olma-Areal.

Am Freitag fand dort das letzte Training statt, dann folgte der grosse Umzug. Reck, Langhanteln und Holzkisten, alles musste wieder rein. Functional Fitness nennt sich, was Herrera anbietet. Die allgemeine Fitness verbessern statt nur die Kraft, lautet das Ziel. Wer hier trainiert, springt auf Kisten und «ist dann ready auf der Wanderung», macht Klimmzüge am Reck und «bewegt sich dann richtig beim Klettern», nennt Herrera die Vorzüge.

«Ich hoffe, die ganze Community ist dabei. Es gibt nun keine Kälte mehr, die abhält vom Training.»

Die 15-Personen-Regel fürs Gruppentraining schränkt die Workout Academy nicht ein. «Bei uns trainieren immer nur zwölf Leute pro Gruppe, um die Qualität zu garantieren», sagt Herrera. Sport mit Maske? Drei auf fünf Meter Fläche pro Sportler bei ruhigen Sequenzen, fünf auf fünf Meter Fläche pro Sportler bei dynamischen Passagen, das könne er anbieten. Nur in der Cooldown-Area, wo der Körper nach dem Training gedehnt wird, gilt Maskenpflicht. Im Hochgefühl nach dem Training nimmt man sie vielleicht leichter hin.

«Wir sind bereit und freuen uns sehr auf die Wiedereröffnung», heisst es bei Update Fitness. Die Gruppe führt vier Fitnesscenter in der Stadt sowie je eines in Gossau und Wittenbach. Man werde das gewohnte Angebot anbieten, teils mit erweiterten Öffnungszeiten. Im Frühling 2020 habe sich gezeigt, dass die Gäste Angebot und Training vor Ort sehr schätzten. «Nach dem ersten Lockdown hat sich die Besucherfrequenz rasch erholt. Wir gehen davon aus, dass auch dieses Mal Nachholbedarf besteht.»

Lieber weniger Teilnehmer als Maske

«Endlich kann ich wieder arbeiten», sagt Christine Enz vom Studio 8 an der Teufener Strasse in St.Gallen. Wie eine Pensionärin habe sie sich seit Dezember gefühlt. «Doch ich bin noch nicht bereit für die Pension. Das hat mir diese Zeit gezeigt», sagt die 48-jährige Yogalehrerin. Sie habe die Öffnung herbeigesehnt, sei aber erstaunt über den Zeitpunkt. «Natürlich mache ich mein Studio auf. Wir bieten den ganzen Stundenplan an.»

Wie viele Yogis kommen werden? Die grosse Unbekannte, sagt Enz. «Vielleicht haben einige Angst davor, sich in der Stunde anzustecken. Andere sind im Homeoffice und nicht in der Stadt», sagt sie. Viel vorzubereiten hatte Enz nach dem Bundesratsbeschluss nicht. Sie war auch während des Lockdowns wöchentlich im Studio, putzte, nahm hier Yogavideos auf und stellte sie online. Eine kleines Geschenk in Zeiten der Entbehrung, eine Aufmunterung während Social Distancing.

«Ich werde nie mit Maske Yoga unterrichten, habe ich am Anfang der Pandemie gesagt.»

Weil Atmen eine wichtige Komponente der Entspannungsübungen sei und die Maske ebendas erschwere. «Sie passt irgendwie nicht zu dieser Philosophie.» Doch jede Coronawelle habe ihre Meinung weiter abgeschwächt. «Jeder hat in der Pandemie wohl einen Prozess durchgemacht und Dinge akzeptiert, die er nie vorausgesehen hat.»

Hätte Enz ihr Studio nur mit Maskenpflicht öffnen dürfen, sie hätte es getan. Doch das Schutzkonzept des Schweizer Yogaverbandes lässt ihr die Wahl. Es sieht Unterricht mit Maske vor, wenn bis zu zehn Quadratmeter pro Person garantiert sind. Ab fünfzehn Quadratmeter pro Person ist keine Maske nötig. Im Fall von Christine Enz bedeutet das: Zehn Schüler mit Maske oder sechs ohne Maske. Sie hat auf ihr Bauchgefühl gehört, nicht auf das unternehmerische Gewissen: «Lieber weniger Leute und Einnahmen, dafür Yoga, wie ich es mir wünsche», sagt Enz.

Enz freut sich darauf, die Menschen zu sehen. Deren Energie wieder zu spüren. Beides hat ihr gefehlt vor der Kamera. «Ich mache den Hund, die anderen machen ihn nach, nicht daheim, sondern hier bei mir. Endlich bekomme ich wieder mit, wie es ihnen dabei geht.»