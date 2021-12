Pandemie 2G nun auch in St.Gallen – Kantonsregierung passt die Coronamassnahmen an Die St.Galler Kantonsregierung passt die Coronamassnahmen an. Ab Mittwoch gelten die Regeln, die vom Bundesrat erlassen wurden.

Ab Mittwoch soll auch in St.Gallen 2G möglich sein. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Ergänzend zur nationalen Regelung des Bundesrats gilt im Kanton St.Gallen ab Mittwoch in Aussenbereichen von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben für alle Gäste entweder 2G (geimpft oder genesen) oder aber eine Maskentragpflicht, sofern die Gäste nicht an einem Tisch sitzen. Dies teilte die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung mit.

Ebenfalls sei 2G in den Innenbereichen von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben möglich. Für die Besucherinnen und Besucher würde somit die gesetzliche Maskentragpflicht wegfallen. Es stehe den Betrieben und Einrichtungen aber frei, zusätzlich und gestützt auf ihr Hausrecht trotzdem an der Maskentragpflicht festzuhalten.

Für die Mitarbeitenden in den genannten Betrieben und Einrichtungen gelte aufgrund der Covid-19-Verordnung besondere Lage in den Innenräumen, in denen sich mehr als eine Person aufhält, ohnehin von Bundesrechts wegen eine Maskentragpflicht. (pd/red)