Ortsplanung In Rorschacherberg gibt es illegale Schrebergärten – nun sollen sie legalisiert werden Die Familiengärten Neuhus in Rorschacherberg sind nicht zonenkonform. Der Gemeinderat will sie in einen legalen Zustand umzonen.

Noch ist es ruhig in den Familiengärten Neuhus in Rorschacherberg. Bild: Rita Bolt

Es ist noch ruhig in den Schrebergärten in Rorschacherberg. Die Schneeglöckchen und Krokusse blühen zwar zahlreich, die Gartensaison ist aber noch nicht eröffnet. Die Vorfreude ist gross, auch bei Stefan Beerli, Vizepräsident und Kassier der Familiengärten Neuhus. Er hat selber eine Parzelle mit Wiese, Gemüse- und Blumengarten sowie einem Häuschen. Insgesamt umfassen die Familiengärten des Vereins Blumen- und Gartenfreunde in Rorschacherberg 100 Parzellen mit einer Grösse von je etwa 200 Quadratmetern. Beerli sagt:

«Auf den meisten stehen Gartenhäuser, die teilweise schön ausgebaut sind mit Küchen und Cheminées.»

Stefan Beerli, Vizepräsident und Kassier der Familiengärten Neuhus. Bild: PD

Sein Gartenhaus dient einzig und allein der Unterbringung von Gartengeräten. «Bei schönem Wetter grilliere ich draussen und wenn kein schönes Wetter ist, bleibe ich zu Hause», sagt er lachend.

Egal ob ausgebaut oder nicht, die Familiengärten Neuhus sind nicht zonenkonform. Sie müssten gemäss geltendem Baugesetz eigentlich rückgebaut werden. «Nach heutigem Recht gehört so eine Nutzung beispielsweise in die Intensiverholungszone oder Freihaltezone (innerhalb Bauzone) und ist im übrigen Gemeindegebiet oder in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform», sagt Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg.

Dass sich die Pächter der Familiengärten an einem Rückbau schwertun und diesen auch nicht einfach hinnehmen würden, ist sich der Gemeinderat bewusst. Er wird von sich aus aktiv:

«Wir lösen es im Rahmen der bevorstehenden Ortsplanungsrevision und überführen die Gärten in einen legalen Zustand.»

Am 15. Juni findet ein Informationsanlass zur Zonenplanrevision statt, anschliessend gibt es eine Mitwirkungsphase.

Baubewilligung für ein Gemeinschaftsgartenhaus erteilt

Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Familiengärten seien beliebt und wichtig, aber aus heutiger Sicht oft rechtlich nicht sauber geregelt, sagt Hirs. Der damalige Gemeinderat hatte an seiner Sitzung vom 20. November 1979 ein Gesuch des Vereins Blumen- und Gartenfreunde für ein Gemeinschaftsgartenhaus bewilligt. Die damalige Fassung des Baugesetzes habe im UeG (übriges Gebiet) «Gartenbau» zugelassen.

Vermutlich sei damit schon damals seitens des Gesetzgebers landwirtschaftlich ausgerichteter Gartenbau gemeint gewesen; der Gemeinderat habe den Artikel zweckdienlich angewendet. Eine kantonale Zustimmung hat er gemäss Gemeinderatsprotokoll nicht eingeholt. «Ich kann nicht abschätzen, ob dies so zulässig und gängig war», sagt Gemeindepräsident Hirs. Das Baugesetz sei damals noch relativ frisch und die Trennung vom Siedlungsgebiet und Nichtbaugebiet noch nicht lange in Kraft gewesen.

Die Gärten in Rorschacherberg wurden am 13. September 1980 eingeweiht. Sie liegen südlich des Zentralfriedhofs an schöner Hanglage – teilweise mit Sicht auf den Bodensee. Die oberste Reihe liegt nahe der Autobahn. «Auf diesen Parzellen dürfen Tiere gehalten werden», erklärt Stefan Beerli. Es gebe weitere Auflagen, wie eine Parzelle gestaltet sein müsse. Ein Drittel der Parzelle darf bebaut, maximal ein Drittel darf Wiese und ein Drittel muss angepflanzt sein. Grundsätzlich gelte, dass in den Gartenhäuschen nicht übernachtet werden darf. «Meine Familie schätzt einen solchen Garten sehr. Meine Frau und ich sind ländlich aufgewachsen», sagt der 48-Jährige Vater von zwei fast erwachsenen Kindern. Hier könne er herunterfahren und geniessen.

70 weitere Kleingärten in Rorschach

Von den 100 Parzellen in Rorschacherberg sind bis auf wenige alle verpachtet. In der Regel seien frei gewordene Parzellen schnell wieder weg, denn solche Kleingärten seien beliebt. In St.Gallen beispielsweise sind 18 Familiengarten-Areale angelegt, in Gossau zählt der Familiengärtnerverein 110 Pächterinnen und Pächter, der Familiengärtnerverein Wittenbach umfasst 38 Parzellen. «Einen Kleingarten könnten sich die meisten leisten», sagt Beerli. In Rorschacherberg betragen die Pacht und der Vereinsbeitrag jährlich je nach Parzellengrösse etwa 200 Franken. Seit einiger Zeit finde ein Generationswechsel statt. Viele, die vor Jahrzehnten einen Garten bezogen haben, geben jetzt ihre Gärten ab, vorwiegend an junge Familien. Die Gartenhäuser müssen dem jeweiligen Pächter jeweils abgekauft werden.

Ebenfalls zum Verein Blumen- und Gartenfreunde gehören 70 Kleingärten in Rorschach südlich des ehemaligen Spitals. Dort seien die Parzellen kleiner und es seien keine Gartenhäuser erlaubt, weiss Beerli. Er vermutet, dass aus diesen Kleingärten dereinst Bauland werden könnte.