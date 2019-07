Ortsmuseum Thal erinnert an über 100 Dorfläden In der aktuellen Ausstellung «Aromat bis Zündhölzli» arbeitet die Ortsgemeinde das Lädelisterben auf. Jolanda Riedener

Allerlei aus Drogerie, Metzgerei und Bäckerei: Am Wochenende feierte die jährlich wechselnde Ausstellung Premiere. Bild: jor

Die Zukunft der Poststellen bewegt im ganzen Land. Auch in der Gemeinde Thal hat sich seit der Eröffnung der ersten Poststelle 1840 einiges getan. Heute bietet der Dorfladen Sennhütte Dienstleistungen der Post an – denn Ende September vergangenen Jahre hat die Post ihren Standort in Thal geschlossen. Auch in Staad, wo die erste Poststelle 1861 eröffnete, sowie in Altenrhein, wo 1843 eine Postablage eingerichtet wurde, werden die Postgeschäfte heute von Privaten abgewickelt.

Die Geschichte der Postschalter, Lebensmittelläden oder Fachgeschäfte, erzählt das Ortsmuseum in der diesjährigen Ausstellung. Am Freitag feierte sie Vernissage. 150 Gäste schauten sich den für die Ausstellung gedrehten Film von Gerhard Bauchle und Max Tanner an. Die beiden haben mit Zeitzeugen aus Altenrhein, Buechen, Staad und Thal über das Einkaufen im Dorf gesprochen. So erzählt ein Herr von seinen Erinnerungen an einen korpulenten Bäcker mit Schnauz, den man im Dorf Stalin genannt habe. Er hatte jeweils ein besonderes Feiertagsbrot gebacken, von dem ihm der Anschnitt am liebsten war.

Bereits 14 Ausstellungen im Ortsmuseum

Der Film ist ebenfalls Teil der Ausstellung und wird während der Öffnungszeiten in einem der Ausstellungsräume gezeigt.

Öffnungszeiten Über den Sommer hat die Ausstellung am 4. August und 1. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Für Gruppen ab fünf Personen öffnet das Museum auf Voranmeldung. Alle Daten, an denen das Ortsmuseum seine Türen öffnet, sind online abrufbar.

«Aromat bis Zündhölzli – alles aus dem Dorfladen» ist bereits die 14. Ausstellung im Ortsmuseum. Hansjakob Tobler ist Präsident der Museumskommission der Ortsgemeinde. Ziel der Kommission ist es, jedes Jahr ein neues Gebiet aufzuarbeiten. «Die aktuelle Ausstellung behandelt einen Bereich, bei dem alle mitreden können», sagt Tobler. Denn die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Veränderungen im Gewerbe teils miterlebt.

Warenhändler versorgten die Bevölkerung

Recherchen zeigten, dass es im Dorf ab den 50er- und 60er-Jahren 100 Fachgeschäfte gegeben hatte. «Viele wurden früher von Familien als Nebenerwerb betrieben», sagt Hansjakob Tobler. Neben Metzgereien oder Bäckereien waren dies Früchte- und Gemüsehändler, Molkereien, Haushaltwarenläden oder Gemischtwarenläden. Doch auch den Fahrenden kam eine wichtige Aufgabe zu: Sie versorgten die Bevölkerung mit Allerlei. Später fuhr der Migros-Verkaufswagen die Gemeinde mit verschiedenen Halten an.

Durch Gespräche mit Einwohnerinnen und Einwohner habe man vieles Erfahren und sei an Material gelangt. Viele der Fotografien stammen aus dem Fotoarchiv von Max Müller. Es sei zwar zeitintensiv aber «spannend, was man erfährt, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt», sagt Tobler.