St.Gallen Ortsbürgergemeinde wählt erste Bürgerratspräsidentin und genehmigt Budget mit Defizit Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen hat an ihrer Bürgerversammlung 185 Neueingebürgerte begrüsst und die erste Bürgerratspräsidentin gewählt.

Die Bürgerversammlung mit Begrüssung der Neubürgerinnen und Neubürger des Jahres 2020 fand unter besonderen Schutzmassnahmen statt. 145 stimmberechtigte Personen fanden den Weg in die Olmahalle, wobei es in coronafreien Zeiten meist doppelt so viele waren.

Die Stadt aktiv mitgestalten

Bürgerratspräsident Arno Noger gab bekannt, dass während des laufenden Jahres 185 Personen eingebürgert wurden. 158 bewarben sich gleichzeitig um den Schweizer Pass und den Bürgerbrief, 27 besassen bereits die Schweizer Staatsbürgerschaft. Letztere hätten mit ihrem Wunsch, den Bürgerbrief zu besitzen, ihre besondere Verbundenheit mit der Gallusstadt bezeugt, betonte der Bürgerratspräsident.

Arno Noger tritt Ende April als Bürgerratspräsident ab.







Bild: Benjamin Manser

Beat Rütsche, Präsident des Stadtparlaments, überbrachte den Neueingebürgerten die Grussworte der Stadt St.Gallen. Er rief die Neueingebürgerten dazu auf, von ihrem Stimmrecht sowie aktiven und passiven Wahlrecht Gebrauch zu machen, um die Stadt mitzugestalten.

Beat Rütsche präsidiert das Stadtparlament 2020. Bild: Michel Canonica

Auf das gemeinsame Singen der Nationalhymne durch die Anwesenden wurde verzichtet und sie dafür von Sängerin Ursula Oelke vorgetragen.

Pandemie wirkt sich auf Finanzen aus

Das Budget für das Jahr 2021 wurde von der Versammlung ohne Diskussion und einstimmig genehmigt. Das budgetierte Gesamtergebnis beträgt minus 599'000 Franken und liegt damit 274'000 Franken unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Begründet wurde die Differenz mit dem tieferen Ergebnis des Geschäftsbereichs Liegenschaften durch den Rückbau des Stadtsägeareals. Bei den Vermögensanlagen sei es üblich, dass das Ergebnis grossen Schwankungen unterliege, erklärte dazu Arno Noger. Die Ortsbürgergemeinde verfüge über grosse Reserven und könne damit auch ein negatives Jahresergebnis verkraften.

Der Bürgerratspräsident betonte, dass es nicht ganz einfach gewesen sei, ein Budget 2021 zu erstellen, da die Auswirkungen der Pandemie im kommenden Jahr schwer einschätzbar seien. Auch wenn das laufende Jahr durch das Coronavirus nicht ganz einfach gewesen sei, gebe es keinen Grund, 2020 nur in schlechter Erinnerung zu behalten. «Vieles lief auch sehr erfreulich», erklärte Arno Noger und nannte als Beispiele die Eröffnung des Erlebnisweges Menzlen, die rasche Vermietung der Neuüberbauung Steingrüebli und die Einweihung der renovierten Geriatrischen Klinik.

Erste Bürgerratspräsidentin gewählt

Einstimmig wählten die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger Katrin Meier zur Nachfolgerin von Arno Noger. Sie tritt ihr neues Amt im Mai 2021 an und wird als erste Frau an der Spitze des Bürgerrates in die Geschichte der Ortsbürgergemeinde St.Gallen eingehen. Gewählt wurde zudem mit Gallus Wirrer ein neues Mitglied in die GPK.

Katrin Meier wird neue Präsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Am Schluss der Versammlung verabschiedete Arno Noger Bürgerrat Andreas Alther, der dem Gremium während 27 Jahre angehörte. Dem scheidenden Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin dankte er für die gute Zusammenarbeit zwischen politischer Gemeinde und Ortsbürgergemeinde. Zudem stellte er die neue Publikation zur Geriatrischen Klinik «Rückblick mit Weitsicht» vor.