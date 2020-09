Ortsbürgergemeinde St.Gallen: Trotz Coronakrise finanziell gut im Strumpf

Wechsel an der Spitze der St.Galler Ortsbürger: Katrin Meier soll erste Präsidentin werden

Der Bürgerrat, die Exekutive der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, schlägt Katrin Meier als neue und erste Präsidentin vor. Meier soll gemäss Mitteilung vom Montag an der Bürgerversammlung vom 10. Dezember gewählt werden. Sie soll im Mai 2021 die Nachfolge des in den Ruhestand gehenden Arno Noger antreten. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt.