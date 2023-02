Open Air St.Gallen Mumford ohne Sons und viele Schweizer Bands: Das OASG kündigt weitere Acts für sein Line-up 2023 an Ende November kündigte das Open Air St.Gallen erste Namen für die drei Hauptbühnen an. Nun folgen weitere Acts, die 2023 im Sittertobel auftreten werden – unter anderem wird Marcus Mumford, Leadsänger der Band Mumford & Sons, sein Solodebut im Sittertobel geben.

Das Open Air St.Gallen 2022 war komplett ausverkauft. Bild: Michel Canonica (03.07.2022)

Im Herbst gaben die Veranstalter des Open Air St.Gallen die grossen Headliner für die Hauptbühnen bekannt. Nun folgen weitere Acts, die das Line-up auf den drei Hauptbühnen Sitter-, Sternenbühne sowie Intro komplettieren. So kehrt 2023 Marcus Mumford, Leadsänger der Folk-Rockband Mumford & Sons, nach der Jubiläumsausgabe 2016 ins Sittertobel zurück – dieses Mal aber solo.

Auch Anhänger der elektronischen Klänge würden dieses Jahr mit dem Future House-Pionier Tchami oder Kerala Dust aus London auf ihre Kosten kommen, schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen. Yard Act wiederum seien einer der vielversprechendsten Gitarren-Acts aktuell. Dies trifft auch auf Just Mustard, The Haunted Youth oder Coach Party zu.

Viele Schweizer Acts kommen ins Sittertobel

Neben internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind auch wieder viele Schweizer Acts präsent – vor allem viele weibliche Musikerinnen. Laut Medienmitteilung habe sich die Band Annie Taylor mit ihrem Psychedelic Rock in kurzer Zeit bereits eine eingeschworene Anhängerschaft aufgebaut. Pina Palau oder Mel D, Sängerin von Mischgewebe auf Solopfaden, schlagen als Singer-Songwriterinnen hingegen ruhigere Töne an.

Dazu Pilar Vega, die ihren Neo-Soul mit Tessiner und karibischen Einflüssen erstmals im Sittertobel präsentiert. Ebenfalls aus dem Tessin stammt Valentino Vivace, der Italo-Disco mit Indie-Pop vermengt und neu interpretiert. Aus einer anderen musikalischen Ecke kommen dagegen zwei bekannte Namen der hiesigen Rap-Szene, die gemeinsam auf der Bühne stehen werden: Mimiks & LCone.

In der Mitteilung betonen die Veranstalter zudem, dass über alle Bühnen hinweg 45 Prozent der Live-Acts am Festival weiblich oder mit weiblicher Beteiligung sind. Dies sei vor allem den starken Newcomerinnen und Newcomern zu verdanken. Die jeweiligen Line-ups für die weiteren Bühnen Plaza, Campfire, The Village und den DayDance an der Sitter werden separat im Frühjahr angekündigt.

Die weiteren Acts Marcus Mumford | Tchami | Yard Act | Zian | Mimiks & LCone | Picture This | Just Mustard | Kerala Dust | Valentino Vivace | The Haunted Youth | Annie Taylor | Coach Party | Yes I’m Very Tired Now + Natasha Waters | Pilar Vega | Elio Ricca | Pina Palau | Nathalie Froehlich | Mel D | Walter Frosch

Gruppenangebot nur noch bis Ende Februar erhältlich

Tickets für alle Kategorien sind über den offiziellen Ticketshop verfügbar. Nur noch bis Ende Februar erhältlich ist jedoch das Gruppenangebot: Beim Kauf von mindestens acht 4-Tagespässen gibt es für Gruppen zusätzlich 100 Franken Konsumationsguthaben geschenkt. Zudem sponsert die Veranstalterin eine individuell bedruckbare Flagge, heisst es in der Medienmitteilung.

Alle, die ihr Ticket frühzeitig kaufen, erhalten ihre Festivalbändel in diesem Jahr direkt per Post. Damit entfällt das Anstehen beim Bändeltausch und das Cashless-Guthaben kann unkompliziert auf den Chip geladen werden. Alle Ticketkategorien sind im normalen Vorverkauf über den OASG-Ticketshop erhältlich. (pd/vat)