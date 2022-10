Oldtime-Jazz «Jazz Night Rorschach» in sieben Lokalen: Rolf Hofstetter bringt die Stadt zum Klingen Wenn es funky durch Rorschach tönt und Jazz in allen Facetten zu hören ist, dann hat Rolf Hofstetter seine Finger im Spiel. Vor 17 Jahren stellte er erstmals ein «Oldtime-Jazz am See» auf die Beine, seit 2017 heisst das kleine, aber feine Festival «Jazz Night Rorschach». Die Wechsel innerhalb der sieben Lokale gehören zum Konzept.

Rolf Hofstetter, Gründer der Jazz Night in Rorschach. Bild: Ralph Ribi

Rock- und Funk-Jazz, Blues, Swing und Oldtime klingen am Freitag, 4. November, aus Restaurants und von Kleinkunstbühnen auf die Strassen der Stadt Rorschach. Die gebürtige New Yorkerin Lilly Martin singt mit ihrer unverkennbaren Stimme urbanen Blues & Soul im «Treppenhaus». Im «Falken», der ehemaligen Hafenkneipe, ist der aufstrebende, junge Jazztrompeter Shems Bendali aus der Westschweiz im Style eines Miles Davis zu erleben.

Pascal Geiser spielt den Blues, diese Band zieht das Publikum ab den ersten Takten in ihren Bann, sie treten im «Mariaberg» auf. Claude Diallo widmet den Abend im «Hafenbuffet» Chick Corea, dem Gründervater des Jazzrocks. Alexander's Ragtime-Band bringt King Oliver und Louis Armstrong ins «Mozart» und Christina Jaccard & Band sorgen mit Blues, Soul, Gospel und Jazz im «Münzhof» für Gänsehautfeeling. Die Gaptones, die Funk- und Soulband schlechthin, steht in der «Kleberei» auf der Bühne.

Junge Besucher erfolgreich abgeholt

Vor 17 Jahren stellte Rolf Hofstetter erstmals ein «Oldtime-Jazz am See» auf die Beine. Die Konzerte in Restaurants zu veranstalten, war von Anfang an der Grundgedanke. Es sei schöner, Jazz in einem kleinen Rahmen zu spielen, so werde die Nähe zum Publikum spürbar. Die Spielpausen, die Wechsel innerhalb der sieben Lokale ermöglichen, gehören seit jeher zum Konzept. «Über all die Jahre hatten wir plus, minus eine konstante Besucherzahl. Dann, 2016, erlebten wir einen starken Rückgang, nachdem das 2015 schon unbefriedigend war», erinnert er sich zurück

Die gebürtige New Yorkerin Lilly Martin ist mit ihrer unverkennbaren Stimme im «Treppenhaus». zu erleben. Bild: Dawna Mueller

Bei der Analyse habe er feststellen müssen, dass das Publikum für Oldtime-Jazz abhandengekommen ist. «Es ist die Überalterung. Viele alte, treue Fans sind gestorben, leben im Altersheim oder gehen am Abend nicht mehr auf die Gasse», so Hofstetter. Und die Jungen? «Ihnen ist diese Art von Musik weitgehend fremd, sie kennen sie schlicht nicht. Also änderten wir das Konzept. Ab 2017 hiess das Festival ‹Jazz Night Rorschach› und wir waren in der Programmgestaltung viel freier. Heute spielt noch eine einzige Oldtime-Band im Hotel Mozart, die übrigen Bands sind alle moderner ausgerichtet. Dass nun auch die Jungen dabei sind, zeigt jedes Jahr das rammelvolle ‹Treppenaus›.»

Nähe zum Publikum ist wichtig

Wie bewährt sich das Konzept mit verschiedenen Spielorten, die Besucher können in den Pausen ja nach wie vor das Restaurant wechseln? «Die Besucher schätzen offensichtlich diese lockere Art, Jazzkonzerte zu besuchen und mit Freunden von Restaurant zu Restaurant zu wechseln.» Er sagt:

«Ich war schon immer der Meinung, Jazz gehört in einen intimen Rahmen. Jazz gehört in die Beiz, wo die Bands nah am Publikum sind, wo man sich auf die Füsse tritt.»

Er verstehe das Programm immer als bunten Strauss, sagt Hofstetter auf die Frage, anhand welcher Kriterien er das Programm zusammengestellt habe. «In der Regel schafft man mit den Restaurantwechseln zwei bis drei verschiedene Bands. Also sollte es dem Fan möglich sein, zwei bis drei verschiedene Stilrichtungen für seinen Besuch einzuplanen. Wenn Sie mich nach dem Highlight fragen: Ich bewerte nicht gerne, aber ausnahmsweise würde ich sagen, Lilly Martin im ‹Treppenhaus›.»