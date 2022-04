St.Gallen «Am Freitag und Samstag waren sie zünftig unterwegs»: Wie Standbetreiber den ersten Offa-Jahrmarkt nach zwei Jahren Corona erlebten Mit rund 80'000 Besuchern erreichte die diesjährige Offa nur 85 Prozent der Gäste wie vor der Pandemie. Die Veranstalter zeigten sich damit zufrieden. Doch wie sehen das die Standbetreiber an der Chilbi? Wir haben bei einigen von ihnen nachgefragt.

Nach zwei Jahren fand im Rahmen der Offa auch wieder ein grösserer Jahrmarkt statt. Bild: Belinda Schmid

«Viele gewöhnen sich erst langsam wieder an grosse Menschenansammlungen», sagte Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin Messen, im Anschluss an die diesjährige Offa. Damit erklärt sie sich den Besucherrückgang von 15 Prozent gegenüber der Zeit vor der Pandemie. Doch war das Messegelände letztes Wochenende nicht der einzige Ort, wo sich viele Menschen zusammengefunden haben. Dieses Jahr fand nämlich auch wieder ein grösserer Jahrmarkt statt.

Während sich die Zahl der Hallenbesucher sehr leicht ermitteln lässt, sieht dies bei den Jahrmarktgängerinnen und -gängern anders aus. Standbetreiberinnen und Standbetreiber erzählen deshalb von ihren Erfahrungen.

Standbetreiber spricht von «Olma-Niveau»

Manfred Fries. Bild: Raphael Rohner

Manfred Fries betreibt auf dem Offa-Jahrmarkt eine Schiessbude. Er bekommt die Dichte an Besuchern jeweils sehr gut mit. Sein Urteil:

«Nach meinem Gefühl hatten wir überdurchschnittlich viele Besucher.»

Ihm sei vor allem aufgefallen, dass sehr viele junge Leute unterwegs waren. «Es gab eine starke Zirkulation», sagt er. «Es waren Verhältnisse wie bei der Olma.» Sein Stand sei auf dem Spelteriniplatz gestanden, daher könne er nur von dort aus berichten. «Ich habe aber mit einigen anderen Betreibern gesprochen. Die haben mir dasselbe erzählt», so Fries.

Auch das Verhalten der Menschen habe ihn wieder stark an die Zeit vor Corona erinnert. «Die Leute sind nicht mehr so distanziert zueinander», sagt er.

«Angst hat man keine gespürt, sondern eher Aufbruchsstimmung.»

Auch mit dem allseits bekannten Offa-Partyvolk habe es diesmal fast keine Reibereien gegeben. «Am Freitag und am Samstag waren sie zünftig unterwegs, wie immer», sagt er. Er habe einige bitten müssen, gut auf ihr Bier zu achten. «Ich habe nämlich einen neuen Teppich im Wagen. Ich will nicht, dass der so schnell dreckig wird», sagt Fries. Die meisten hätten die Bitte erfüllt. «Ich bin fast ohne Bierspritzer davongekommen.»

Damit decken sich Fries' Angaben mit jenen der Stadtpolizei St.Gallen. Diese zog in einer Medienmitteilung nämlich eine positive Bilanz zur Offa. Demnach habe es keine schwerwiegenden Zwischenfälle mit Besucherinnen oder Besuchern gegeben.

Viel Kundschaft für den Magenbrotstand

Peter Hutter. Bild: Ly Vuong

Peter Hutter, der Inhaber und Geschäftsführer der Walliser Confiserie, hat ähnliches zu berichten: «Wir haben überhaupt nichts gemerkt von einem Besucherrückgang», sagt er auf Anfrage.

«Wir können nicht jammern.»

Als mögliche Gründe nennt er zum einen das gute Wetter, zum anderen die grosse Erleichterung über das Ende der Coronamassnahmen. «Dieses Mal durfte jeder kommen, die Freundesgruppen waren wieder komplett», sagt er. Die Offa sei und bleibe zudem ein gesellschaftlicher Höhepunkt für die Stadt und die ganze Region. Dies habe man diesmal umso mehr gespürt.

Auch die Angaben der Stadtpolizei könne er so unterschreiben. «In vergangenen Jahren war es oft so, dass wenn die Messebesucher, aus den Hallen 4 und 5 an die frische Luft kamen, die Stimmung kippte», sagt er. Diesmal war es anders. «Die Leute waren heiter unterwegs.»

Antonia Fink. Bild: PD

«Es gab Mängel in der Kommunikation»

Die Metzgerei Schmid verkaufte ihre Bratwürste an zwei Standorten. Einer davon befand sich innerhalb des Messegeländes, der andere auf dem Jahrmarkt. Die Unterschiede seien gravierend gewesen, sagt Geschäftsführerin Antonia Fink.

«Ich glaube, dass 15 Prozent Rückgang zu wenig ist.»

So seien vor allem unter der Woche die Hallen abends komplett leer gewesen. «So etwas gibt es an der Offa normalerweise nicht», sagt sie. Ihrer Meinung nach liegt die niedrige Frequentierung innerhalb der Hallen auch an der schlechten Kommunikation der Verantwortlichen. «Es wird nirgends publiziert, dass die Degustationshallen bereits am Dienstag um vier geöffnet sind», sagt sie.

Beim Jahrmarktstand hingegen sei es sogar noch ein bisschen besser gelaufen, als bei der letzten Offa im Jahr 2019. Jedoch habe man auch hier den Unterschied zwischen Werktagen und Wochenende stark gemerkt. «Erst ab Freitag kamen richtig viele Leute», sagt sie.

Positiv aufgefallen seien jedoch auch ihr das Verhalten der Menschen. «Die Besucherinnen und Besucher waren freundlich, niemand wurde ausfällig», sagt sie. Die Worte «Bitte» und «Danke» hätten jede Kundin und jeder Kunde gekannt. Abschliessend sagt sie:

«Ein grosses Kompliment an die Kundschaft!»