Öffentliches WLAN Nachdem das St.Galler Parlament den Stecker gezogen hat, prüft der Stadtrat seine Optionen, wie es weitergehen soll Vor einer Woche hat das St.Galler Stadtparlament eine Vorlage für Modernisierung und Ausbau des Public Wireless abgelehnt. Wann das Pionierprojekt damit vom Netz gehen muss, ist noch offen. Der Stadtrat prüfe zuerst alle Optionen, sagt Peter Jans im Interview.

Die Stadt St.Gallen wollte mit einem WLAN im öffentlichen Raum die Strahlenbelastung durch den Mobilfunk tief halten. Das Stadtparlament hat das Pionierprojekt an seiner letzten Sitzung «abgeschossen». Bild: Sandro Büchler (4 Januar 2022)

Modernisierung und Ausbau des Public Wireless ist vom St.Galler Stadtparlament abgelehnt worden. Wann wird das Netz abgeschaltet?

Stadtrat Peter Jans: Das ist noch nicht entschieden. Wir wollen jetzt zuerst in der Direktion prüfen, welche Optionen grundsätzlich bestehen. Dann wird der Stadtrat entscheiden, ob und wann das Wireless-Netz abgeschaltet wird.

Wenn abgeschaltet wird, passiert das tatsächlich von einem Tag auf den anderen?

Bevor es zu einer Abschaltung kommt, wird sicher informiert. Das gehört sich meines Erachtens so. Immerhin haben innert drei Monaten über 7’000 verschiedene Geräte das St.Galler Wireless genutzt. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen vorgängig erfahren, wenn das Projekt ausläuft.

Gibt es denn andere Optionen, als das Public Wireless vom Netz zu nehmen?

Der St.Galler Stadtrat Peter Jans. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Ich kann das Resultat unserer Abklärungen jetzt nicht vorwegnehmen. Was wir machen, ergibt sich dann. Eine Möglichkeit könnte sein, das System noch weiterzubetreiben, solange es läuft. Weiter wurde im Stadtparlament erwähnt, dass man nach einem Nein zum vorgeschlagenen Ausbau andere Lösungen prüfen sollte. Die Ideen für Ersatzlösungen möchte ich auch gern näher kennen, bevor wir entscheiden.

Sie haben das Public Wireless im Parlament engagiert verteidigt. Sie glauben an dessen Zukunftstauglichkeit?

Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein ergänzendes Kleinzellennetz, ob auf WLAN- oder Mobilfunkbasis, die Gesamtstrahlenbelastung senkt. Hinter der sehr komplexen Technik steckt letztlich auch ein einfaches physikalisches Prinzip: Wenn Daten nur über kurze Distanzen – zur nächsten Kleinzelle – gesendet werden müssen, dann produziert das weniger Strahlung als ein Datenverkehr über grosse Distanzen und möglicherweise noch durch bauliche Hindernisse hindurch.

Kann man denn mit einem Kleinzellennetz tatsächlich grosse Antennen «einsparen»?

Es wären deswegen im Moment keine der bestehenden Grossantennen wegfallen, aber der Druck zu immer mehr Grossantennen in der Innenstadt wäre kleiner geworden. Je mehr Datenverkehr über das Kleinzellennetz gelaufen wäre, umso grösser wäre die Entlastung über grosse Distanzen gewesen. Das hätte zur Folge gehabt, dass die grossen Antennen weniger rasch an ihre Kapazitätsgrenze gekommen wären. Und genau das ist heute der Fall: Die Provider suchen bereits weitere Standorte für solche Antennen, und es wird wohl in Zukunft auch in der St.Galler Innenstadt zusätzliche Grossantennen geben.