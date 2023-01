Öffentlicher Verkehr «Der Stadtrat wäre überrascht, wenn keine Einsprache erhoben wird»: Projekt für den neuen Bushof in Gossau liegt erneut auf Beim dritten Anlauf soll es klappen: Das Projekt für den Gossauer Bushof liegt bis 14. Februar erneut öffentlich auf. Geplant sind acht Haltekanten an zwei Perrons sowie die Neugestaltung des Bahnhofplatzes.

So soll der neue Bushof am Gossauer Bahnhof dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Eigentlich sollte er schon längst stehen, der neue Gossauer Bushof. Das Projekt wird jedoch seit Jahren durch Einsprachen blockiert, zudem kam es zu Verzögerungen. Nun soll die langwierige Geschichte endlich ein Happy End finden. Im Sommer 2021 präsentierte der Gossauer Stadtrat ein aktualisiertes Projekt und startete das Mitwirkungsverfahren. Seit dieser Woche liegt das Projekt für einen neuen Bushof nun zum bereits dritten Mal öffentlich auf, wie die Stadt mitteilt.

Ein erstes Bushof-Projekt wurde 2012 gestoppt, da dessen Genehmigungsfähigkeit kritisch war. 2016 bewilligte das Stadtparlament dann 3,8 Millionen Franken für einen neuen Bushof. Weil die Einsprachen gegen das Projekt aber nicht auf dem Einigungsweg erledigt werden konnten, zog der Stadtrat das Projekt zurück und passte dieses an die aktuellen Vorschriften an.

Die Rückmeldungen aus der Mitwirkung 2021 seien mehrheitlich in die Planung eingeflossen oder können bei der Umsetzung berücksichtigt werden, schreibt die Stadt. «Aufgrund einer einzelnen Rückmeldung wäre der Stadtrat allerdings überrascht, wenn gegen das Projekt keine Einsprache erhoben wird.»

40 Parkplätze fallen weg

Nötig ist ein neuer Bushof, weil der heutige nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Der Bushof am Gossauer Bahnhof wurde Anfang der 1990er-Jahre gebaut. Während Stosszeiten ist der Bahnhofplatz überfüllt, der Bushof stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Zudem ist die Situation unübersichtlich. Das Bushof-Projekt sieht nun acht Haltekanten an zwei Perrons sowie die Neugestaltung des Bahnhofplatzes vor.

Der neue Bushof ist zwischen Lindenwies- und Hirschenstrasse geplant. Die acht Haltekanten werden an zwei 55 Meter langen überdachten Perrons angeordnet. Neu werden die Busse über die Bahnhofstrasse oder die Hirschenstrasse gesteuert. Das macht sogenannte Durchmesserlinien möglich, also Buskurse, die ein Siedlungsgebiet durchqueren und bei denen der Bahnhof Zwischen- und nicht Endstation ist.

Der Bahnhofplatz soll optisch aufgewertet werden. Visualisierung: PD

Durch die Verlegung des Bushofs fallen nördlich des Bahnhofs 40 Parkplätze weg. Die Tiefgarage der Überbauung Perron 3 verfügt jedoch über freie Parkplatzkapazitäten in Fussdistanz. Die Verlegung des Bushofs macht es möglich, den Bahnhofplatz vor allem für Fuss- und Radverkehr einladender zu gestalten. Der Platz soll einen neuen Belag und eine neue Baumgruppe erhalten. Der Bahnhofplatz wird neu grösstenteils als Gemeindestrasse zweiter Klasse klassiert, ein kleines Teilstück entlang der Stadtbühlstrasse als Gemeindestrasse erster Klasse.

Das Projekt umfasst das Bauprojekt, den Teilstrassenplan und die Anordnung der Signalisation. Es liegt bis zum 14. Februar öffentlich auf. Die Unterlagen können unter www.stadtgossau.ch/bushof und im Gossauer Rathaus eingesehen werden. (sk/woo)