Obwohl sie keinen ökologischen Nutzen bringen: Die Stadt St.Gallen fährt auf E-Trottis ab Die Stadt St.Gallen hat die E-Trottinette vorerst für zwei Jahre bewilligt.

Im Sommer stehen in der Stadt St.Gallen 300 E-Trottinette zur Verfügung. Bild: Benjamin Manser

Im Sommer sollen sie definitiv Einzug halten: die elektrischen Trottinette. Der Stadtrat hat kürzlich beschlossen, dass auf Stadtgebiet bald 300 Fahrzeuge unterwegs sein dürfen. Dies, nachdem die Stadt und der schwedische Trottinett-Anbieter Voi im vergangenen Jahr einen Pilotbetrieb mit 100 Modellen durchgeführt haben.

«Der Pilot hat gezeigt, dass die Nachfrage nach dem Angebot besteht», sagt Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Insgesamt vier Fahrten pro Tag wurden während der Testphase verzeichnet.

Die elektrischen Flitzer lösten aber auch Kritik aus. Vor allem jene Roller, die quer auf dem Gehsteig oder in engen Gassen abgestellt wurden oder liegen gelassen wurden. Trotz dieser negativen Aspekte ist der Entscheid der Stadt deutlich.

Überraschend ist der Entscheid, weil Peter Jans sagt, dass die E-Trottinette ökologisch kaum einen Vorteil bringen, weil viele die Flitzer als Ersatz für eine Busfahrt oder einen Fussmarsch nutzen; vom Auto steigt kaum wer aufs E-Trottinett um. Genau dies ist aber eines der Hauptargumente der Anbieter der Trottinette.

Die Reklamationen ernstgenommen

Auch die Stadt argumentierte, dass die Roller im Sinne des städtischen Energiekonzepts 2050 zu einem umweltfreundlichen und cleveren Mix verschiedener Verkehrsmittel beitragen sollen. Wieso will der Stadtrat dir Flitzer trotzdem einführen?

Peter Jans, Stadtrat und Vorsteher Direktion Technische Betriebe.

Bild: Michel Canonica

«Bei der Entscheidung hat nicht nur das ökologische Argument eine Rolle gespielt», sagt Jans. Die Trottinette seien im Trend. Zudem würde bei den Gefährten der Sharing-Gedanke gepflegt, sprich viele Menschen teilen sich ein Gefährt.

«In diesem Sinne sind sie schon ökologisch.»

Dass sie für das Energiekonzept nicht den erhofften Vorteil bringen, sei zudem kein Argument gewesen, die Treter in der Stadt zu verbieten. «Wir haben sorgfältig die Vor- und Nachteile abgewogen und auch die Reklamationen aus der Bevölkerung ernstgenommen», sagt Jans. Und sie wollten als Stadtrat die Ermöglichungskultur pflegen und sich offen gegenüber Neuem zeigen. Alles zu verbieten sei nicht ihre Politik.

Die Anbieter in die Pflicht nehmen

Ob sich die elektronischen Treter in der Stadt behaupten können, wird sich zeigen. Momentan laufen die Anfragen von verschiedenen Anbietern beim Stadtrat. «Maximal wollen wir in St.Gallen zwei Anbieter zulassen», sagt Jans. Die Ausgewählten erhalten dann eine Bewilligung für zwei Jahre. Damit sichert sich die Stadt ab. Denn:

«Nach zwei Jahren können wir wieder Bilanz ziehen und entscheiden, ob wir die Bewilligungen wieder erteilen.»

Zudem müssten sich die Anbieter an strikte Vorgaben und Auflagen halten. So müssen sie sich unter anderem für das Einsammeln der Trottinette verantworten und ein Beschwerdemanagement übernehmen. «Wir wollen die Anbieter so in die Pflicht nehmen», sagt Jans. Und vor allem: Die Stadt trägt somit keinerlei finanzielles Risiko.