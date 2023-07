Obsternte Lömmenschwiler Erfolgsgeschichte: Beste Aprikosen-Ernte seit 15 Jahren Die rauen Wetterverhältnisse im Frühlings haben der Entwicklung der Ostschweizer Aprikosen nicht geschadet. Der Lömmenschwiler Obstbauer Ivo Sager spricht von bestem Aprikosen-Jahr.

Landwirt Ivo Sager aus Lömmenschwil ist einer von wenigen Obstbauern in der Region, der Aprikosen anpflanzt. Bild: Nik Roth

Das Ostschweizer Klima hält den Lömmenschwiler Obstbauer Ivo Sager auf Trab; vor 15 Jahren hat er den ersten Versuch gemacht, Aprikosen anzubauen – und er hat nicht lockergelassen. Niederschlag, Feuchtigkeit und Kälte sind die grössten Feinde der Aprikosen, die rauen Wetterverhältnisse haben ihm oft Kopfzerbrechen gemacht. Da haben es die sonnenverwöhnten Obstbauern im Wallis, der Aprikosen-Hochburg, einfacher. «Seit dem ersten Anbau habe ich jedes Jahr Lehrgeld bezahlt», sagt Sager.

Er hat immer wieder Neues ausprobiert, und die Massnahmen haben gefruchtet. Kaum zu glauben, was er dieses Jahr sagt: «Wir haben heuer die beste Ernte, seit wir Aprikosen anbauen.» Weder Hitze, Kälte, Stürme noch Insekten konnten den süss-säuerlichen Früchten etwas anhaben. Und Sager hatte sogar die Ameisen im Griff: Um sie fernzuhalten, hat er dieses Jahr unten an den Baumstämmen einen speziellen Leimgürtel angebracht; die Ameisen blieben kleben, wenn sie hochklettern wollten. Ein kleines Problem hat er allerdings vor dem nächsten Anbau noch zu lösen: Wespen, Bienen und Mücken machen sich manchmal an den Aprikosen zu schaffen. «Wir spritzen unsere Früchte nicht. Das kommt nicht infrage», sagt der passionierte Obstbauer bestimmt. Er werde das Problem mit Insektennetzen zu lösen versuchen.

Die Aprikose habe übrigens die kürzeste Vegetationszeit aller Früchte: Anfang März seien die Knospen bereits ausgetrieben, und Mitte März blühe der Aprikosenbaum – wenn sich alles «normal» abspiele. Und dieses Jahr habe fast alles funktioniert. «Wir hatten in diesem Frühling zwar noch recht viel Niederschlag, und die Kälte stoppte den Reifeprozess der Aprikosen.» Sager schätzt, dass sich dieser aber nur um etwa zehn Tage verzögert habe. Alles vergessen: Sagers stehen heute mit ihren Bergeron-Aprikosen und weiteren Früchten und Gemüsen am Bauernmarkt in St. Gallen.

Die Aprikosenernte ist bald zu Ende

Seit Ende Juni werden auf dem Sager-Hof Aprikosen geerntet und im hofeigenen Laden verkauft: Der Aprikosenanbau sei in der Ostschweiz eher unbedeutend und nur bedingt ein Geschäft. «Die Aprikosen eignen sich für uns nur für den direkten Handel. Für dem Grosshandel hätten wir zu wenig, und die Preise für Aprikosen wären zu hoch», sagt Bauer Sager. Warum dann all die Mühe mit den Aprikosen? «Wer direkt vermarktet, muss ein gewisses Sortiment haben, damit die Kundschaft kommt.» Die Nachfrage nach Aprikosen sei da.

Die erste Sorte, die jeweils angeboten werden kann, ist die Orangered. «Die ersten Aprikosen sind die aromatischsten. Sie haben wenig Säure», sagt Sager. Sie waren bis etwa Mitte Juli erhältlich. Ab dann konnte die zweite Sorte, die Goldrich, eine grosse gelborange bis leicht rote, grosse Aprikose täglich geerntet werden. Wie die Orangered ist sie direkt vom Baum in den Laden gekommen. Derzeit werden noch die Bergeron-Aprikosen abgelesen. «Immer wenn es Nachschub an Aprikosen braucht, lesen wir ab und bringen sie in den Hofladen», sagt der passionierte Obstbauer. So langsam neige sich die Aprikosenernte aber dem Ende zu.

Ivo Sager hat seine Aprikosenbäume in stabile Tunnels eingepackt, damit sie vor Feuchtigkeit, Kälte und anderen Widrigkeiten geschützt sind. Bild: Nik Roth

Die meisten Aprikosen gab es dieses Jahr von der Sorte Goldrich. Sager schätzt, dass es etwa vier Kilogramm pro Quadratmeter waren, 20 Kilogramm pro Baum. Orangered und Bergeron seien es etwa drei Kilogramm pro Quadratmeter oder anders gesagt: 15 Kilogramm pro Baum.

Hohe Temperaturen beschleunigen den Reifeprozess

Ivo Sager hat seine beiden Aprikosen-Plantagen in stabile Tunnels eingepackt, damit sie vor Feuchtigkeit, Kälte und anderen Widrigkeiten geschützt sind. Links stehen die Orangered-, in der Mitte die Goldrich- und rechts die Bergeron-Bäume. Auch die Wetterkapriolen und extremen Temperaturen der vergangenen Wochen haben den Aprikosen nicht geschadet. «Die Hitze hat den Reifeprozess beschleunigt», erklärt der Obstbauer. Das wiederum habe bedeutet, dass die Aprikosen schneller geerntet werden mussten.

Ivo Sager verbrachte täglich mehrere Stunden im Tunnel, kontrollierte seine Früchte. War es draussen 30 Grad, war es im Tunnel noch zehn Grad wärmer. «Ich habe sehr gerne warm. Lieber warm als kalt, und ich habe das Ablesen genossen», sagt er. Apropos kalt: Drohen die Temperaturen in diesem Tunnel während der Blütephase Richtung Gefrierpunkt oder sogar unter den Gefrierpunkt zu sinken, muss geheizt werden. Im Winter müsse er die Tunnels bei starkem Schneefall vom Schnee befreien, damit keine Einsturzgefahr drohe.

Auf dem 34-Hektaren grossen Hof baut die Familie Sager auch Zwetschgen, Kirschen, Äpfel und Birnen an. Gemüse und Salate werden von benachbarten Bauernbetrieben zugekauft. Die Direktvermarktung über den Hofladen mache etwa einen Drittel des Umsatzes aus, die Milchwirtschaft einen Drittel und ein Drittel der Obstbau. Den Obstbau hat bereits Sohn Philipp übernommen. Er widmet sich intensiv dem Sortenspiegel – auch der Aprikosen. Er sei vor wenigen Tagen im Wallis gewesen und habe die verschiedenen Kulturen und Ernteverfahren besichtigt. Die beiden Lömmenschwiler Obstbauern halten Ausschau nach einer weiteren zweiten süssen Aprikose wie die Orangered.