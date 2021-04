Oberbüren Geisterfahrt auf der A1 mit Traktor und Anhänger: Fahrzeuge müssen mit gefährlichen Manövern ausweichen Am Dienstagvormittag ist der Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahn A1 ein Traktor mit Anhänger gemeldet worden, welcher als Geisterfahrer in Richtung Gossau unterwegs war. Der 79-jährige Traktorfahrer konnte wenig später angehalten werden.

Über 15 Fahrzeuge mussten dem entgegenkommenden Traktor auf der Autobahn ausweichen. Symbolbild: Keystone

(kapo/mlb) Ein 79-jähriger Mann fuhr mit seinem Traktor und Anhänger in Oberbüren Richtung Wil auf die Autobahn A1. Nach der Einfahrt wendete er sein Gefährt und fuhr als Geisterfahrer bis zur Ausfahrt Richtung Oberbüren. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dabei fuhr er zuerst auf dem Überholstreifen, überquerte diagonal den Normalstreifen und bog dann bei der Sperrfläche links in die Ausfahrt Oberbüren ein.

Während der rund einminütigen Geisterfahrt kamen ihm über 15 Fahrzeuge entgegen, welche dem Traktor mit teilweise gefährlichen Manövern ausweichen konnten. Der Mann musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.