Ob die Schülerinnen und Schüler in Gossau nächstes Jahr gemeinsam in den Schnee fahren, ist noch unsicher Der Gossauer Schulrat lässt noch offen, ob 2021 die geplanten Skilager stattfinden. Für diese haben sich über 500 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

Ob die Schülerinnen und Schüler nächstes Jahr gemeinsam Snowboarden und Skifahren können, entscheidet sich bis zu den Weihnachtsferien. Symbolbild: Michel Canonica (5. Januar 2017)

(sk/woo) Über 500 Gossauer Schülerinnen und Schüler haben sich für die Skilager, die vom 15. bis 19. Februar 2021 stattfinden, angemeldet. Ob die verschiedenen Klassen in dieser Woche aber tatsächlich gemeinsam in die Berge fahren, ist noch offen. Der Gossauer Schulrat werde vor dem Hintergrund der Coronapandemie spätestens vor den Weihnachtsferien entscheiden, ob die Wintersportwoche durchgeführt werde. Das hat die Stadt Gossau am Montagmorgen mitgeteilt.

Finden die Skilager nicht statt, soll die Kalenderwoche 7 eine ganz normale Schulwoche sein.

Insgesamt elf Lagerstandorte

Aus der fünften und sechsten Klasse haben sich gemäss Mitteilung 243 Schülerinnen und Schüler für eines der fünf Lager angemeldet; das sind 82 Prozent aller Mittelstufenschüler. 52 Jugendliche haben sich für die polysportive Woche in Gossau entschieden.

Bei den Klassen der ersten und zweiten Oberstufe sind 328 Anmeldungen (80 Prozent) für die sechs Lager eingegangen; hier haben sich 78 Jugendliche für die polysportive Woche angemeldet.

Von den insgesamt 562 Lagerteilnehmenden wollen sich 77 im Lager polysportiv betätigen. Die Elternbeiträge für die Wintersportlager bleiben unverändert bei 230 Franken pro Kind, heisst es in der Mitteilung.