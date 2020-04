«Nur schon die Suche von Assistenten ist sehr schwierig»: St.Galler Rechtsanwalt arbeitet an App für Menschen mit Behinderung – von Jobplattform bis zur Abrechnung mit der IV

Personen mit einer Behinderung, die auf regelmässige Hilfe angewiesen sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gemäss Definition der Invalidenversicherung IV ist hilflos, wer bei alltäglichen Vorgängen wie Ankleiden, Aufstehen, Essen oder Körperpflege die Hilfe anderer Menschen benötigt.

Wer als Bezüger der Hilflosenentschädigung statt in einer Institution zu Hause leben möchte, kann den Assistenzbeitrag der IV beantragen. Die Höhe der Beiträge errechnet sich aufgrund des regelmässigen zeitlichen Hilfebedarfs und wird von der IV monatlich gegen Vorlage einer Abrechnung an die versicherte Person ausbezahlt. Diese finanziert damit die Hilfeleistungen, die von der angestellten Assistenzperson erbracht werden. Dabei besteht ein Arbeitsvertrag. Demnach ist die hilfsbedürftige Person Arbeitgeber und die Assistenzperson Arbeitnehmer. Die Assistenzperson darf nicht mit der versicherten Person verheiratet sein, mit ihr in eingetragener Partnerschaft leben oder in direkter Linie mit ihr verwandt sein. (dh)