Ein Verkehrsmanager für Gossau

Die Stelle eines Verkehrsplaners wurde mit dem Budget 2018 genehmigt und im April ausgeschrieben. Florin Scherrer tritt nun diese Stelle an und wechselt vom kantonalen ins städtische Tiefbauamt. Dort ist er für die Verkehrsplanung zuständig. Scherrer sitzt für die CVP im Gossauer Stadtparlament und wird seinen Sitz auch künftig behalten: «Ich finde wichtig, dass auch Fachleute aus der Verwaltung im Parlament sind.» Als Präsident der Geschäftsprüfungskommission werde er hingegen zurücktreten.

Scherrer hat beim kantonalen Tiefbauamt unter anderem das Betriebskonzept für die Bischofszellerstrasse in Arnegg erarbeitet, das bald zur Prüfung an die Stadt geht. Nun bekommt er es also wieder, mit seinem eigenen Projekt zu tun. «Dasselbe Projekt von zwei Seiten zu betrachten, ist sicher spannend», sagt er. Die Aufgabe in Gossau sei aber auch sonst reizvoll: «Wir sind eine kleine Stadt, in der der Verkehr ein grosses Thema ist.» Das Verkehrsproblem lösen könne er nicht alleine. «Aber jeder Einzelne kann mit seinem Mobilitätsverhalten etwas bewirken.»