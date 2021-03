Abbruch Traditionsgeschäft verschwindet aus Rorschacher Stadtbild: Nun geht es dem «Thür-Gebäude» an den Kragen Das Rorschacher Traditionsgeschäft muss zusammen mit zwei weiteren Häusern Platz machen für ein neues fünfgeschossiges Gebäude mit 37 Mietwohnungen.

Das Gebäude mit dem Laden der Thür AG verschwindet aus dem Rorschacher Stadtbild. Bild: Rudolf Hirtl

Der Laden für Eisenhandel und Werkzeuge an der Signalstrasse in Rorschach war seit 1969 im Besitz der Familie. 2015 schien es so, als könnten Urs und Judith Thür das Traditionsgeschäft in die Hände der nächsten Generation übergeben. Bald zeigte sich aber, dass gegen die Geiz-ist-Geil-Mentalität und den Druck des Onlinehandels nicht anzukommen ist. Das Geschäft musste am 31. Dezember 2019 definitiv schliessen.

Drei Liegenschaften werden abgerissen

Seit Montag verschwindet nun Schaufel für Schaufel auch das Gebäude selber. Ein Bagger frisst sich durch die Wände und schafft Platz für ein fünfgeschossiges Gebäude mit 37 Mietwohnungen. Im Erdgeschoss sind Gewerbeflächen vorgesehen, die zur Belebung der Achse Signal- und Bäumlistorkelstrasse beitragen sollen. Gesamt sind es drei Liegenschaften an der Signalstrasse 21 und 23 und an der Bäumlistorkelstrasse 10, die durch den Quader ersetzt werden. Gegen den Sondernutzungsplan, der die besondere Bauweise regelt, sind keine Einsprachen eingegangen.

Velohalle mit 80 Abstellplätzen

Wer in die Gewerbeflächen einziehen wird, ist noch offen. Auch steht noch nicht fest, ob es eine einzelne grosse oder mehrere kleine Ladenflächen geben wird. Geregelt ist die Erschliessung des Areals, die über die Signalstrasse erfolgt. Die Tiefgarage im Untergeschoss bietet Platz für 31 Parkplätze sowie eine Velohalle mit 80 Abstellplätzen. Die Pläne des Gebäudes mit seiner markanten runden Ecke stammen vom Bernecker Architekturbüro Carlos Martinez, Auftraggeber ist die Thoma Immobilien Treuhand AG.

Viele Ladenlokale stehen leer

«Natürlich ist es bedauerlich, wenn ein alteingesessenes Geschäft wie Thür verschwindet. Andererseits trägt der nun dort entstehende Neubau, der attraktiven Wohn- und Gewerberaum bieten wird, zur weiteren positiven Entwicklung von Rorschach bei», sagt Stadtpräsident Röbi Raths. Befürchtungen, dass nur eine weitere leere Ladenfläche entsteht, hat er nicht. Im Gegenteil, er sei zuversichtlich, dass auch für die aktuell grösste unbenutzte Ladenfläche im ehemaligen ABM eine gute Lösung gefunden werde.