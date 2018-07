Nun bleibt im Wittenbacher Zentrum kaum ein Stein auf dem anderen

«Ab 9. Juli machen wir Nägel mit Köpfen», sagte Manfred Guntlin am Donnerstag bei einem Anlass für Mitarbeitende und Medien am Bahnhof Wittenbach. Guntlin ist Gesamtprojektleiter für die Arbeiten in und am Bruggwaldtunnel – dem zweitlängsten auf dem Netz der Südostbahn (SOB) – sowie im Galgentobeltunnel. «Nägel mit Köpfen» bedeutet in diesem Fall, dass die Bahnstrecke nach St.Fiden ab kommendem Montag während neun Wochen gesperrt sein wird. Nach St.Fiden und St.Gallen verkehren Ersatzbusse. Die Fahrzeit verlängert sich damit um rund acht Minuten.

Trotzdem ist die Totalsperre aus Sicht der SOB die beste Variante für alle. Dank der «Intensivbauweise» könne so in den Tunnels in drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet werden. Das spare Kosten, lasse eine bessere Qualität zu und reduziere nicht zuletzt die Dauer des Baulärms, sagte Lukas Barth, Leiter Infrastruktur bei der SOB. «Lieber kurz und heftig als über lange Zeit und jede Nacht.»

Tunnelverlängerung nützt dem Projekt im Zentrum

In Wittenbach tut sich also einiges. In den vergangenen Wochen wurden die Vorarbeiten für die Tunnelsanierungen abgeschlossen, zudem startete die Gleissanierung am Bahnhof, die nun pausiert. Der Bruggwaldtunnel wird ausserdem um neun Meter verlängert. Das hängt wiederum mit der Neugestaltung des Wittenbacher Zentrums zusammen (siehe oben). Die Verlängerung ermöglicht es dem Kanton, die Romanshornerstrasse zu verbreitern und einen Veloweg anzulegen. Zudem kann der Studerswilerbach umgelegt und über den Tunnel hinweg geführt werden. Dort, wo heute das Bachbett liegt, entsteht nämlich eine Tiefgarage. Mit der Bachumlegung wird zudem das Überschwemmungsrisiko im angrenzenden Quartier verringert, sagte der Wittenbacher Gemeindepräsident Fredi Widmer: «Mit dem Start der Tunnelsanierung wird also auch ein wichtiger Teil unserer bedeutenden Zentrumsentwicklung in Angriff genommen.»

Künftig genug hoch für Doppelstöcker

Im Rahmen der Sanierung der 1910 fertiggestellten Tunnels werden die Gewölbe ausgebessert und die Entwässerung erneuert. Ausserdem ist die Strecke nach der Erneuerung auch für Doppelstockzüge befahrbar. Im Galgentobeltunnel wird dafür das Gleisbett mit Schwellen und Schotter durch eine feste Fahrbahn ersetzt. Diese besteht aus Fertigelementen, wie sie laut Lukas Barth bislang in der Schweiz noch nicht zum Einsatz gekommen seien. «In Deutschland und Österreich hat man damit gute Erfahrungen gemacht.» Die SOB verspreche sich dadurch tiefere Kosten und eine längere Betriebsdauer. (jw)