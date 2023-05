Novum «Es ist ein Schmuckstück»: Baudirektor Markus Buschor hat im Buchwaldpark den ersten «Generationen-Spielplatz» eröffnet Ausgelassene Stimmung im Buchwaldpark. Das Heiligkreuzquartier hat seit Donnerstagabend «den besten Spielplatz der Stadt». In der Planung durften alle Altersgruppen mitreden.

Wasser, marsch! Mit der Aktivierung des Wasserspiels wurde der Spielplatz Buchwald eröffnet. Bild: Daniel Steiner

Die Stimmung ist ausgelassen bei der Eröffnung. Kinder tanzen auf dem Platz des neuen Wasserspiels. Ein Saxofonist und ein Trommler spielen Musik. Eltern bringen Kuchen und Blätterteiggebäck.

Am Donnerstagabend hat Stadtrat Markus Buschor offiziell den neuen Spielplatz im Buchwaldpark im Heiligkreuzquartier in der Nähe des Bahnhofs St.Fiden eröffnet.

«Dieser Platz ist ein Schmuckstück und zudem ein wichtiger Freiraum fürs Quartier», sagt Buschor vor versammeltem Publikum. Das Spiel sei gewissermassen der Hauptberuf eines jeden Kindes. Die Erwachsenen stehen in der Sonne und applaudieren.

Die Kinder interessiert die Ansprache wenig. Einige verharren bis zum Schluss der Rede, die meisten aber beschäftigten sich lieber mit dem neuen Klettergerüst, ihrem neuen Spielgerät.

Das Besondere am Projekt: Der neue Buchwaldpark ist unter der Mitwirkung vieler kultureller und sozialer Gruppierungen des Heiligkreuzquartiers entstanden. Jung und Alt haben mitgestaltet.

Daniel Steiner, der den Anlass moderiert, sagt:

«Wir haben den besten und grössten Spielplatz der ganzen Stadt.»

«Die alte Spielanlage war sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen», sagt Melanie Diem. Sie ist Vorsitzende des Forums Heiligkreuz und war in der Neugestaltung des Buchwaldparks involviert.

«Das Quartier wollte mit dem neuen Projekt die Bedürfnisse aller Generationen abbilden», sagt Diem. Deshalb habe das Forum Heiligkreuz sich bei der Stadt gemeldet und um Mitsprache gebeten.

Gemeinsam stellen Jung und Alt den Wegweiser im Buchwaldpark auf. Bild: Samuel Ryter

Diem sagt, in einem Mitwirkungsanlass letztes Jahr habe man in Zusammenarbeit vieler Anspruchsgruppen, wie beispielsweise Senioren, Kinder und deren Eltern, Ideen für den neuen Platz gesammelt. Diese wurden ausgewertet und an die Stadt übergeben und sind nun in die Planung eingeflossen.

Das mache den Spielplatz zum «Mehrgenerationenpark». Die Begegnung zwischen Generationen sei identifikationsstiftend und ein wichtiger Austausch im Quartier, sagt Diem.

Daraus entstanden im Buchwaldpark nun ein Wasserspiel, Geschicklichkeitsstationen, ein Balancierweg und ein Kletterturm.

Diem sagt, es gebe jetzt auch mehr Sitzgelegenheiten. Einzig das Bedürfnis nach einer mobilen Toilette sei nicht berücksichtigt worden.

Die neue Schaukel im Buchwaldpark. Bild: Samuel Ryter Ein neues Balancespielgerät im Buchwaldpark. Bild: Samuel Ryter Der neue Geschicklichkeitsparcours im Buchwaldpark. Bild: Samuel Ryter Das «Klettergerüst» im Buchwaldpark. Bild: Samuel Ryter Einige der neuen Spielgeräte auf dem ersten Mehrgenerationenspielplatz der Stadt.

Alisha ist 10 Jahre alt, sie balanciert mit ihren Freundinnen über die Holzbrücke. Sie jauchzen und lachen. Welches Spielgerät ihr am besten gefällt, kann sie noch nicht sagen.

Alisha findet, das «Vogelnest» sei ein bisschen zu klein geraten und das Trampolin ein bisschen zu hart. Aber das sei kein Problem, sagt sie. Sie fände den neuen Spielplatz megacool.