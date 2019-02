Nordkorea-Gipfel in Vietnam endet ohne Einigung Beim gemeinsamen Gipfel zwischen Kim Jong und und Donald Trump wurde keine Einigung erzielt. Gemäss dem Weissen Haus wurde das Treffen vorzeitig beendet.

Keine Einigung beim Gipfel in Vietnam. (Bild: Chung Sung-Jun/Getty Images)

(sda/dpa) US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben das Gipfel-Hotel in Hanoi verlassen. Die Fahrzeugkolonnen Trumps und Kims setzten sich am Donnerstag um 13.25 Uhr (7.25 Uhr MEZ) in Bewegung. Das geplante gemeinsame Arbeitsessen am Mittag fand nicht statt.

Zu der Zeit war nach dem bisherigen Ablaufplan des Weissen Hauses eigentlich die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim geplant. Zunächst war unklar, ob es noch eine gemeinsame Erklärung geben wird. Die Pressekonferenz findet im Marriott-Hotel statt, in dem Trump untergekommen ist. Trumps Rückreise in die USA ist noch am Donnerstag geplant.

Wie verschiedene Medien berichten, gab es am Gipfel in Hanoi keine Einigung. Man fand keine gemeinsame Position, sagte das Weisse Haus.