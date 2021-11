Nomination Radsportler des Jahres: Diese elf Ostschweizerinnen und Ostschweizer stehen zur Wahl Die Ostschweiz ist eine Radsportregion. Das spiegelt sich auch in der anstehenden Wahl zur Radsportlerin und zum Radsportler des Jahres 2021. Elf Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus der Region sind nominiert.

Mountainbike-Olympiasiegerin Jolanda Neff. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In der Saison 2021 gab es einen Olympiasieg, WM-Medaillen und EM-Titel für die Ostschweizer Radsportlerinnen und Radsportler. Allen voran Mountainbikeprofi Jolanda Neff, die in Japan die olympische Goldmedaille gewann.

Ein Schweizer Novum

Zum zweiten Mal Europameister mit dem Mountainbike wurde der in Jona aufgewachsene Lars Forster. EM-Gold holte auch Stefan Küng im Zeitfahren. Ebenfalls nominiert ist Stefan Bissegger, der als Neoprofi auf Anhieb drei Rennen im Rahmen der World Tour für sich entschied. Das gelang noch keinem Schweizer.

Weiter zur Wahl steht aus der Ostschweiz der Bahnspezialist Claudio Imhof, der in der Einzelverfolgung WM-Vierter wurde. Ramona Forchini ergatterte an der Mountainbike-EM im Marathon die Bronzemedaille. Nicole Göldi wurde Weltmeisterin mit dem E-Mountainbike. Die kürzlich zurückgetretene Sandra Graf gewann mit dem Handbike einen EM-Titel, eine WM-Bronzemedaille und wurde im Weltcup in Ostende Zweite.

Auch der Ostschweizer Nachwuchs ist erfolgreich

In der Kategorie Nachwuchs ist Cédric Butti aus Herdern nominiert. Der BMX-Profi gewann den EM-Titel im U23-Rennen. Eine EM-Medaille holte auch die Uzwiler Kunstradfahrerin Lea Schönenberger in der U23-Kategorie. WM-Silber nahm im U19-Scratch in Ägypten der Bahnspezialist Pascal Tappeiner aus Züberwangen an sich.

Die Swiss Cycling Awards werden anlässlich der Swiss Cycling Night vom 9. Dezember vergeben. Gewählt wird von einer Expertenjury und den Radsportfans in vier Kategorien. Das Online-Voting läuft bis am 22. November.