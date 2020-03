Noch sind die Helfer in der Überzahl: Viele St.Galler wollen andere unterstützen

Auch die Stadtbehörde

setzt auf Nachbarschaftshilfe

In diesen Tagen zählen Nachbarschaftshilfe und Information. Einen Überblick über die verschiedenen Hilfsangebote während der Corona-Krise bietet die Website www.hilf-jetzt.ch – gegliedert nach Postleitzahl und Ortschaft. Zudem findet sich auf www.tagblatt.ch eine Auflistung der Anlaufstellen und Hotlines. Jetzt engagieren sich auch die Stadtbehörden in der Nachbarschaftshilfe. Dies geht aus dem Brief des Stadtpräsidenten hervor, der an rund 50000 St. Galler Haushaltungen geschickt wurde. Darin fordert er gefährdete Personen auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben und nicht mehr einkaufen zu gehen. Der Stadtpräsident empfiehlt, sich mit Familie, Freunden und Nachbarn abzusprechen. Wer dennoch auf Unterstützung angewiesen sei, könne sich an die Zentrale des Regionalen Bevölkerungsschutzes unter 071 272 23 07 oder an kpzso@stadt.sg.ch wenden. Unter dieser Nummer können sich auch Personen melden, die bereit sind, zu helfen und für andere zum Beispiel Einkäufe zu erledigen. (cw)