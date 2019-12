«Niemand soll an Heiligabend alleine sein» - Hier feiern alle gemeinsam

(jw) In der Stadt St. Gallen gibt es eine ganze Reihe von offenen Weihnachtsessen. Heute (16 bis 22 Uhr) und morgen (16 bis 24 Uhr) bietet die Katholische Kirche in einem beheizten Zelt im Leonhardspärkli Guezli und Suppe sowie ein Festessen an Heiligabend an. Um den Heiligabend im Pfarreiheim Rotmonten zu verbringen, kann man sich bei vreni.ammann@kathsg.ch oder unter 071 224 07 51 anmelden (ab 18 Uhr). Auch im Riethüslitreff wird ab 18 Uhr gefeiert, Anmeldungen sind unter diakonat@ref-sgc.ch oder 079 287 14 33 möglich. Einen interkulturellen Heiligabend gibt es von 18 bis 22 Uhr in der Offenen Kirche. Im Domzentrum gibt es am Weihnachtstag von 14.30 bis 17 Uhr eine Kaffeestube.