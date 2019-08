Nicola Damann lebt ein Leben zwischen der Gossauer Stadtverwaltung und der Sporthalle Der 18-Jährige bringt zwei Karrieren unter einen Hut: Als Lehrling bei der Stadt Gossau und als Handballer. Alexa Maier

Nicola Damann, ehemals bei Fortitudo Gossau, spielt seit dieser Saison in der zweiten Mannschaft des Grossklubs Kadetten Schaffhausen.

«Handballprofi ist kein Beruf, mit dem man finanziell für später aussorgt.»

Dessen ist sich der 18-Jährige bewusst, der auch in der Schweizer U21-Nationalmannschaft mitspielt. Anfang August hat der Sohn des St.Galler Regierungsrats Bruno Damann deshalb eine KV-Ausbildung bei der Stadtverwaltung Gossau begonnen.

Neben Nicola Damann bildet die Stadt Gossau aktuell ein weiteres Sporttalent aus, die 16-jährige Fussballerin Nadine Böhi. Sie spielt unter anderem im U17-Nationalteam der Frauen. Beide Lehrlinge streben eine Karriere als Spitzensportler an. «Das erfordert eine besondere Einsatzbereitschaft, weil in beiden Bereichen Leistung erbracht werden muss», sagt Urs Salzmann, der Berufsbildner Kaufleute der Stadtverwaltung Gossau.

Das Training zu verpassen hat finanzielle Folgen

Torwart Nicola Damann besucht seit zwei Jahren die «United School of Sports», eine Berufsfachschule für Sporttalente. Er absolviert die kaufmännische Lehre in vier statt drei Jahren. Vormittags arbeitet er in der Gossauer Verwaltung. Ein Nachmittag pro Woche ist für die Berufsschule reserviert. An vier Nachmittagen finden die Trainings mit den Kadetten Schaffhausen statt.

2017 war Nicola Damann in der Kategorie Nachwuchs für die Gossauer Sportlerwahl nominiert. Im Bild mit Leichtathletin Alina Federer und der Siegerin, der Skirennfahrerin Aline Höpli. Bild: Benjamin Manser

Wie bringt der junge Mann Sport, Lehre und Freizeit unter einen Hut? «Es kommt auf eine gute Planung an», sagt Damann. Das musste er sich zuerst antrainieren: «In der Sekundarschulzeit kam es manchmal vor, dass ich Trainings verpasst habe», sagt er. Trainingsversäumnisse sind bei den Kadetten schmerzhaft teuer: Die Busse beträgt bis zu 200 Franken. «Da schaut man lieber zwei oder drei Mal nach, wann man das Training hat», sagt der Handballer.

Seine freien Tage verbringt der Motorsportbegeisterte am liebsten aktiv, etwa indem er Töffrennen besucht oder sich mit Freunden trifft. Er versuche, Freundschaften trotz seines eng getakteten Alltags nicht zu vernachlässigen. «Handball und meine Ausbildung gehen aber vor», sagt er.

Von der Prominenz seines Vaters lässt sich Nicola Damann nicht unter Druck setzen. «Im Handball bin ich mich selbst, unabhängig von ihm», sagt er selbstbewusst. Der Vater, CVP-Regierungsrat und Arzt Bruno Damann, hat ebenfalls eine sportliche Ader: Er war Leichtathlet und fährt heute noch gern Velo. Zudem engagierte er sich einst als Teamarzt beim FC St.Gallen und Fortitudo.

Der heutige Regierungsrat Bruno Damann (zweiter von rechts) als FCSG-Teamarzt beim «Wunder von Moskau». (Bild: Urs Bucher, 30. August 2013)

An wichtigen Spielen ist die Familie von Nicola Damann jeweils dabei und unterstützt ihn. «Ich erwarte das aber nicht von ihnen», sagt er. Er sei froh, wenn sie bei Spielen zurückhaltend seien. «Ich brauche keine Familienmitglieder, die auf der Tribüne jubeln, ich finde es schön, wenn sie sich ruhig verhalten.»

Die Gossauer Stadtverwaltung hat bereits einmal einen Sportler ausgebildet: Yanik Keller, Nachwuchsspieler des ­­FC St.Gallen. Der Fussballer hat die KV Lehre vor einem Jahr erfolgreich abgeschlossen. «Für mich war das der richtige Weg», sagt Keller. Nach einem Jahr als Sportler und BMS-Student ist er Anfang August Teilzeit als Sachbearbeiter in seinen Ausbildungsbetrieb zurückgekehrt. «Er hat seine Lehre fokussiert, konzentriert und gut organisiert gemeistert», sagt Salzmann.

Bei Sportlern ein Auge zudrücken

Urs Salzmann ist bekannt, dass auch die Gemeinde Flawil, die Stadt St.Gallen und die Stadt Wil, sowie Banken und Versicherungen Sportlehrlinge ausbilden. Das erfordere von den Betrieben eine besondere Flexibilität. Denn infolge sportlicher Verpflichtungen fehlen die Lehrlinge manchmal im Betrieb. «Wenn es um Präsenzzeit und Absenzen geht, muss man bei den jungen Sportlern vielleicht auch einmal ein Auge zudrücken», sagt der Berufsbildner.

Nicola Damann hat sich an seinem Stehpult voller Akten und Schreibmaterial schon bestens eingerichtet. Er will in beiden Teams Vollgas geben: Bei der Stadtverwaltung Gossau und in seiner Handballmannschaft.

