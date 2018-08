Sprecher stellt klar: Gossauer Stadtrat hat nichts gegen Zughalte in Flawil und Uzwil Mit seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage hat der Gossuaer Stadtrat Verwirrung gestiftet. Nun hält er fest, dass er eine Abwertung des eigenen Bahnhofs nicht wegen der Zughalte in Flawil und Uzwil fürchte. Johannes Wey

Der Stadtrat befürchtet, dass Gossau als Umsteigebahnhof an Bedeutung verliert. (Bild: Benjamin Manser)

Gossau Die Antwort auf eine Einfache Anfrage über den öffentlichen Verkehr in Gossau hat Irritationen ausgelöst («Tagblatt» vom 6. August). Der Kommunikationsbeauftragte Urs Salzmann präzisiert auf Anfrage, wie die Stellungnahme des Stadtrats zu verstehen sei: Eine Abwertung des Bahnhofs Gossau werde einzig befürchtet, weil mit wegfallenden Zughalten die Bedeutung als Umsteigebahnhof für das Appenzellerland abnehmen könnte. «Der Stadtrat setzt sich für IC-Halte in Gossau ein, nicht gegen Zughalte in Flawil und Uzwil», sagt Salzmann.

Gossauer sollen weiterhin nicht umsteigen müssen

Dieser Eindruck konnte beim Lesen der Einleitung in der Stellungnahme entstehen: «Mit dem Wechsel des Fahrplans werden in Gossau die Direktverbindungen nach Wil – Winterthur – Zürich komplett wegfallen. Dies hat zur Folge, dass alle Züge nach Zürich in Flawil und Uzwil halten werden. Es wird befürchtet, dass Gossau als Bahnhof abgewertet wird», heisst es darin. Diese Formulierung sei verkürzt, sagt Salzmann. Mit den «Direktverbindungen» sei die Verbindung von Gossau nach Westen ohne Umstieg gemeint. An den Zwischenhalten in Flawil und Uzwil störe sich der Gossauer Stadtrat nicht.

Die Nennung der beiden Gemeinden sei eine «wertungsfreie Tatsachenfeststellung», die nicht in Zusammenhang mit der befürchteten Abwertung des Bahnhofs stehe. Bei der Beantwortung einer Einfachen Anfrage lege man nicht jedes Wort auf die Goldwaage.

