Nicht in allen Gemeinden in der Region St.Gallen gibt es gleich viel Geld für Strom vom Solardach Nachdem die Einspeisevergütung in Waldkirch erneut gesenkt wurde, fordert eine Arbeitsgruppe mehr Geld für Solarstrom. Auch in den anderen Gemeinden wurden die Entschädigungen regelmässig gekürzt. Perrine Woodtli

Wer Solarstrom produziert und jenen Teil, den er nicht selbst verbraucht, ins Netz einspeist, erhält von der Gemeinde eine finanzielle Entschädigung. Darüber, wie hoch diese sein soll, sind sich nicht alle einig. Zumindest in Waldkirch. Dort haben sechs Bürger eine Petition eingereicht.

Sie fordern unter anderem höhere Rückliefertarife für Solarstrom. Seit Januar erhalten die Besitzer der 134 Solaranlagen in Waldkirch neun Rappen pro Kilowattstunde. 2018 waren es noch 13.



Ein Blick in die umliegenden Gemeinden zeigt: Auch dort wurde die Einspeisevergütung immer wieder gesenkt und nicht überall erhält man gleich viel Geld für seinen Solarstrom.



Förderbeiträge würden zu mehr Anlagen beitragen

Im benachbarten Andwil etwa, wo es 43 Solaranlagen gibt, erhalten die Besitzer zehn Rappen pro Kilowattstunde, falls der Herkunftsnachweis (HKN) an die Elektra Andwil übertragen wurde. Der HKN beweist, dass der Strom von einer zertifizierbaren Solaranlage produziert wurde. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass diese Qualität nur einmal verkauft werden kann. Ohne HKN erhält man fünf Rappen.



In Häggenschwil gibt es einen Rappen mehr, also elf. 2014 waren es noch 15. Grund für die Senkungen waren wie überall Anpassungen an die Marktlage. Im 1300-Seelen-Dorf hat es 60 Anlagen. Diese Zahl sei überdurchschnittlich, sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring. Man sei deshalb sehr zufrieden. «Die Förderbeiträge haben sicher dazu beigetragen.» Man produziere zwischen 15 und 20 Prozent des Energiebedarfs mit Fotovoltaikstrom. «Das Wunschziel liegt bei 30 Prozent und sollte bis 2025 erreicht werden können.»



In Gossau erhalten Besitzer von Anlagen bis 30 kWp (Kilowatt Peak) zwölf Rappen. Die Masseinheit Kilowatt Peak stellt die durchschnittliche Leistung einer Solaranlage dar. Eine Anlage mit einem Wert von 1 kWp kann im Jahr etwa 1000 Kilowatt Strom erzeugen. Der Energiefonds Gossau fördert Fotovoltaikanlagen zudem mit 250 Franken pro installiertes kWp bis maximal 2500 Franken. Mit den aktuell 195 Anlagen sei man zufrieden. «In Bezug auf die Grösse der Stadt beziehungsweise in Bezug auf die pro Einwohner gelieferte Energiemenge stellen die 195 Anlagen und die jährlich über sechs Millionen Kilowattstunden Stromerzeugung einen sehr guten Wert dar», sagt Rafael Mittelholzer, Bereichsleiter Energie der Stadtwerke Gossau.



In Berg erhalten Fotovoltaikbesitzer derweil 8,2 Rappen pro Kilowattstunde. Dort wandeln 27 Anlagen Sonnenlicht in Energie um. Die Gemeinde sei sehr daran interessiert, dass erneuerbare Energien verwendet werden und Energie gespart werde, sagt Gemeindepräsident Sandro Parissenti. Ein konkretes Wunschziel sei noch nicht formuliert.

Fotovoltaikanlagen haben auch viele Nachteile

Ein solches gibt es auch in Mörschwil nicht, wo 78 Anlagen in Betrieb sind. Man sei zufrieden mit der Zahl. Aus der Sicht des Netzbetreibers hätten Fotovoltaikanlagen aber auch Nachteile, sagt Lukas Hess, Leiter Elektrizitätsversorgung. So werde unter anderem das Netz instabil.

«Wenn zudem jeder eine Anlage besitzt, zahlt niemand mehr das Netz.»

Auch in Mörschwil wurde der Rückliefertarif regelmässig gesenkt. «Die nationalen KEV-Einspeisevergütungen sanken ebenfalls. Wir wollten nicht über diesen Entschädigungen liegen.» Heute erhalten die Besitzer zwölf Rappen pro Kilowattstunde. Bis 2016 waren es noch 20 Rappen.



In Wittenbach erhalten sie 10,1 Rappen. Der Tarif habe sich wegen der reduzierten Anschaffungskosten verändert, sagt Thomas Klingele, Betriebsleiter der Elektrizitätsversorgung. «Vor zehn Jahren musste man für eine Fünf-kWp-Anlage zwischen 36000 und 40000 Franken rechnen. Heute ist eine vergleichbare Anlage ab 10000 erhältlich.» In Wittenbach sind 95 Solaranlagen in Betrieb, davon sind 83 von der Gemeinde gefördert.



Muolen eignet sich schlecht für Solaranlagen

In Eggersriet wiederum, wo es 30 Fotovoltaikanlagen gibt, werden die Besitzer mit sechs Rappen pro Kilowattstunde entschädigt. In Muolen zahlt die Elektra, die den Dorfkern versorgt, 11,8 Rappen. Das 1100-Seelen-Dorf eignet sich für Solaranlagen eher schlecht. Aufgrund der geografischen Lage ist das Solarstrompotenzial dort gemäss dem Fachverband Swissolar nur gering.



Wie in Waldkirch erhält man auch in Gaiserwald neun Rappen. Und auch dort gab es vor einigen Jahren noch mehr Geld. In Gaiserwald erzeugen derzeit 105 Anlagen Solarstrom. «Eine erfreuliche Zahl. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist positiv», sagt Gemeindepräsident Boris Tschirky. «Eine Zunahme ist natürlich weiterhin wünschenswert.»