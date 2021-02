Nicht-Fasnacht In St.Gallen gab's keine Fasnachtsrebellen: Guggen und Schnitzelbänkler hielten mit kleinen Aktionen das Narrenbanner hoch Die Fasnacht hat in diesem Jahr coronabedingt nicht stattgefunden. Mit zwei Ausnahmen: Guggerinnen und Gugger legten Stadtvater Vadian eine Konfetti-Girlande in die Hand. Und die Schnitzelbänkler sind seit dem Schmutzigen Donnerstag im Internet aktiv.

Das Denkmal von Stadtvater Vadian (und Tranquillo Barnetta als Ehren-Födlebürger Nummer 43) im echten Konfettihagel. Wegen des Virus reichte es in diesem Jahr... Bild: Urs Bucher

In Einsiedeln SZ, in Wil SG und in Benken SG sind am Wochenende trotz der Coronaverbote Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf die Strasse gegangen. Aus der Stadt St.Gallen sind keine solchen fasnächtlichen Zwischenfälle und Bussen bekannt geworden. Bei ihr seien keine Meldungen über illegales Fasnachtstreiben eingegangen. Und man habe auch selber keine entsprechenden Vorkommnisse feststellen können, sagt dazu auf Anfrage am Dienstag Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei.

Riesenkonfettis für Stadtvater Vadian

Ein Grund dafür könnte sein, dass in St.Gallen die Verantwortlichen schon im Vorfeld der nicht stattfindenden närrischen Tage erklärt hatten, sich an die Corona-Spielregeln halten zu wollen. Die Guggen hatten dann mit einer Aktion, die sich aber bezüglich Corona innerhalb des Erlaubten bewegte, auf den Schmutzigen Donnerstag aufmerksam gemacht: Sie hatten dem Denkmal für Stadtvater Vadian eine Girlande mit Riesenkonfettis in die Hand gelegt.

...nur zu einer symbolischen Girlande aus Riesenkonfetti. Bild: Reto Voneschen (Agugge, 11.2.201)

Auf viel Anklang stiess eine Aktion der Schnitzelbänklerinnen und Schnitzelbänkler: Einige von ihnen produzierten einen gut 45 Minuten langen Video, der seit dem Abend des Schmutzigen Donnerstags im Internet einzusehen ist. Bisher wurde über 3000 Mal darauf zugegriffen. Für Urs Welter, einen der Initianten und Akteure der Aktion, ist das - zusammen mit vielen positiven Rückmeldungen - ein Erfolg.

Der nächste Schmutzige Donnerstag ist am 24. Februar 2022

Am Aschermittwoch ist die St.Galler Stadtfasnacht wieder definitiv Geschichte. Wie üblich gibt's hier aus diesem Anlass noch einige Probiererli aus der Küche der Schnitzelbänkler. Sie müssen helfen, die Zeit bis zum 11.11., 11 Uhr 11, und dann bis zum Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar 2022, zu überbrücken.

Der Narr vo Sanggalle am internen Schnitzelbankabend 2017 im Restaurant Zum goldenen Löwen (alias Naz). Bild: Urs Bucher

Nur ein Thema ist Tabu...

D Spitöler wäred scho na vo Intresse.

Mer tuet‘s im Moment aber lieber vergesse.

Die händ, wie‘s gheisst, e so vil z tue,

drum mached’s demnächst e paar zue.

Ich mag nüt säge über die arme Seele,

wo schimpfe tüend und umekrakele.

Was alles git und nöd dörf gee.

Z Gossau zum Biispil e so vil Schnee.

Über de Stadtrat z reden isch nöd untersait.

Öppen eine chunt zwar immer nanig drus.

Mer hät‘s doch scho so mängisch gsait:

Präsident isch jetzt mit -in am Schluss. Narr vo Sanggalle

Der Sackgaller bei der Aufzeichnung des Schnitzelbank-Livestreams für die Fasnacht 2021 im Restaurant «Zum goldenen Löwen» (alias Naz). Bild: Schnitzelbanksg.ch

Stadtflucht, Damann, Geburtstagsständchen und Italo-Flair

Fascht alli Läde zu, Restaurant chasch au vergässe.

Am Obig chasch grad no knapp e Pizza bstelle zum ässe.

I so Sache isch d‘Stadt St.Galle gad uf em erste Rang:

Leeri Gasse und zueni Läde i de Stadt kenned mir scho lang!

De Husarzt Damann vode Kantonsregierig loht verluute:

Da Corona seg jo nur e Gripp, weg dem chön me trotzdem tschutte.

Wuche spöter korrigiert er sich und meint, er heg d’gfohr au no gschnallt:

Sehr wohrschinli het er eifach gmerkt,

dass de FCSG ihm de Lohn nüme zahlt.

Praktisch alli Parlament vo de Schwiz

hend ihri Tagigsort gwechslet und wiit usenand tue ihri Sitz.

Wobii ganz die schläuschte sind's scho nöd üsi Politiker, i tue mit mir ringe:

Oder wie erkläred ihr eu, dass die zweihundert in Bern

am Ueli tüend es Geburtstagsständli singe?

Dank de neue Stadtpräsidentin Pappa

het St.Galle etz bitz italienisches Flair.

D’Bewohner müend sich drah gwöhne,

fürd Stadtverwaltig isches allerdings gar nöd schwär.

Die Dame und Herre Beamte hend scho vor de Pappa

italienischi Agwohnheite gha.

Ufem Telefonbeantworter heisst's:

«Vo 9 bis 5 sind mir - ussert im Znüni, Zmittag und Zvieri - für sie do!»

Währed de Pandemi wönd übrigens die meiste vode Verwaltig

nöd schaffe vo dihai.

Isch au en huere Seich,

so nünt tue, macht eifach kei Spass ganz älei.

Gescht het en Virolog im Fernseh gseit, s‘lig uf de Hand:

Die bescht Waffe im Chrieg gege Corona seg de gsund Menscheverstand.

Wenn ich so umelueg, hani Angscht, dasmol verlüred mer,

i mim Hals hets en Kloos:

Mer schiint, die meischte Mensche sind waffelos! Sackgaller

De Südappenzeller am internen Schnitzelbankabend 2020.



Bild: Benjamin Manser (24.2.2020)

Home-Office - für Pöstler und Putzfrauen

Mit de Electronic-ID mönd mer üs jetzt befasse.

De ganz Mescht mit de Öberwachig – i chas gär nüd fasse!

I frog mi, öb System nöd ganz luut tuet rebelliere,

wenn's s'Gsicht vo de Martullo-Blocher mues registriere.

S'Rotliechtmillieu dörf schaffe i dere Situation.

Nüd de Lockdown bräch sie om de Lohn.

Früener segs Gschäft viel besser gse ond heg rentiert.

Dozmol, do heg sie halt de Vincenz finanziert.

Z'Tüüfe sind's immer no am striite wäge de Doppelspur.

D'Regierig ond d'Bahn stelled sich quer ond sind echli stur.

Allefalls wär en See vo Tüüfe of Stää en gangbare Wäg.

Denn mösted's kä Tunnel baue – sondern en Böötli-Stääg.

Jetzt heg au Post heimlich bschlosse,

Schalter werdet ab sofort gschlosse.

D'Pöstler i Home-Office lesed Poscht vo ös,

si lüüted aa, wenn mer näbis Wichtigs mös...

Läde sind zue - Lieferservice sind am boome,

anderi tüend de Keller zom föfte Mol ruume!

Mini Potzfrau macht Home-Office - au wenn i da nüd wöll,

sie lüütet mer aa - wani, wenn potze söll!

Am Silvester hani mer en Vorsatz gno,

nüme soviel go omesuufe goo.

Ich mues Eu also säge,

da isch dä erscht Vorsatz, wo tuet verhäbe! De Südappezeller

Herr Fögeli bei einem Fasnachtsauftritt im Restaurant Zum goldenen Löwen (alias Naz). Bild: Benjamin Manser (16.2.2015)

Experten wie Sand am Meer

En Kapitän und drü Experte grotet uf eme Boot,

in en heftige Sturm und chömed i Seenot.

De Kapitän befiehlt: zerscht schöpfed mer ‘s Wasser use,

denn schlüssed mer ‘s Dach und denn goht niemert me veruse!

Doch de erscht Experte meint: Nei, offe loh,

denn wenns Boot volle isch, cha kei Wasser me ine cho!

Bisch blöd, meint de zweit, du glaubsch wohl a Wunder,

wenns Boot volle isch, gönd mer doch ganz schnell under.

Besser isch, glaubed mer, amene kluege Ma,

mer bohred es Loch in Bode, damit s’Wasser ablaufe cha!

Do meint de dritt, nei bitte, bisch du denn bireweich,

denn chunt doch Wasser ine, nei sonen Seich!

Mer schtönd jetzt ali uf und hebed gmeinsam ‘s Boot am Rand

und lupfeds denn uf, ali mitenand.

So sind mer denn über dem tobende Nass

und denn macht üsi Seefahrt doch grad wieder Spass!

Ehr Narre, denkt de Kapitän, ach wie wär i doch froh,

wär i Experte und mösst ‘s Boot nöd als Letschte verloh!

Jo liebe Pietro Vernazza,

me wird nöd Mischter Corona nu weg ere Glazza! Herr Fögeli

Gallomisto am Gossauer Drachenfest 2020 im Freihof. Bild: Urs Bucher

(19.2.2020)

Corona oder Schüga?

Mir goht's – i bi zwar coronafrei,

so richtig mega-elend dehai.

Hani eimal e Minute und denk wanni wött,

ghöri Mini schon vo wiet weg – wanni no sött!

Da cha doch nöd si – verdammi nei!

Nüt as Home Office – und i ganz allai!

Blibt dä Lockdown no lang – hei-ei-ei,

hani statt Corona e Burnout dehai!

Häsch Corona scho gha?

Nei, bi no mit Schüga dra! Gallomisto

Zwei Räppler am Gossauer Drachenfest 2020. Bild: Urs Bucher

(19.2.2020)

Die Sache mit den Hamsterkäufen

Sie, ich läbe jetzt vegan:

ohni Honig, Leder, Rahm.

Hüehner striich ich us mim Sinn,

denn döt hetts doch Eier drin!

Hamsterchäuf gits überall.

All die Lüt hend doch en Knall.

Die hend glaub total vergesse:

Hamster chammer gar nöd esse.

Im Lockdown fahr ich SBB,

das het denn en Rüffel geh.

S’isch en Notfall, glaubet mir:

Nu no im Zug hät’s WC-Papier!

A de Tour de France – s’isch wohr –

chunt e kei Corona vor.

Falls die Impfig denn nüt nützt,

wird em Volk halt Doping gsprützt. Zwei Räppler

Das «offizielle Pressebild» der Alliglattohren im Anti-Corona-Plexiglas-Studio. Bild: PD (11.2.2021)

Die eine oder andere Nebenwirkung

D'Contact-Tracing-App, en Hit!

Mer machet selbveständli mit.

Doch statt Meldige im Takt,

bis hüt kein einzige Kontakt.

So machts kei Freud, 's wert immer minder.

Mer wechslet wieder zrogg uf Tinder.

Empörig - will de Bundesrot

sich im Gheime impfe lot.

Do hät er sich, gelinde gseit,

nöd extrem vil öberleit.

Jetzt cha me nur, me säget's offe,

nu no uf e Nebetwirkig hoffe.

Vor 50 Johr heet no niemer glaubt,

dass moll e Frau d Armee abstaubt.

Mä hät nur gwüsst: E Frau weiss Bscheid

bim Thema Typen-Entscheid.

De Putin heg e riese Datscha.

Er läbi wie en Maharatscha.

De Nawalny mahnt da aa

und chunt weg dem vom Putin dra.

För die, wo z'Russland Unrue stiftet,

schint s'Klima irgendwie vegiftet. Alliglattohre

Matatouille am der Fasnacht 2016 in der Kellerbühne. Sie wurde dieses Jahr als Treffpunkt für Fasnächtlerinnen und Fasnächtler schwer vermisst. Bild: Ralph Ribi

(6.2.2016)

Der Bankdirektor und das Social Distancing

Die Evangelikale z’Amerika

verzeihet am Trump, was er het taa.

We don’t do him any harm -

denn seelig, wer im Geiste arm.

Ehrlich gseit, i bin heilfroh,

isch da Coronavirus cho.

Will im gsamte Ziitigswese

muesch jetz nüt meh vo de Greta lese.

Tanzt uf em Tisch e Tänzeri fancy,

cha de Vinzenz wohl nur Fan si!

Wenn er denn s’Nümmerli schiebe wott,

stiigt si vom Tisch und zwor flott.

A leg to the right, a leg to the left -

s’goht immer um zwei bimene Gschäft.

Drum wird’s ebe, wenn er so Dame bsuecht,

als «Social Tisch Dancing» vebuecht. Matatouille

Auch das vermissten Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in diesem Jahr schmerzlich : Am Agugge trafen sich 2021 zu Füssen Vadians gerade einmal ein Fasnachtsfan, ein Journalist, ein Schneepflug und ein Bagger. Bild: Urs Bucher (Agugge, 28.2.2019)

Gleichberechtigung auch im Stadtwappen

Sanggalle lebt jo vo de Mär

vom Gallus und sim zahme Bär.

De Fässler kritisiert, da sei

e früehni Art vo Sklaverei.

En Bär wör lieber omegammle,

statt onder Zwang go Brennholz sammle.

De Tierschutz stimmt i d’Kritik i,

villicht sigs sogär Sodomie!

De Bär muess ewägg, e Frau ghört is Wappe!

Fort mit dem Gallus, d’Stadt heisst jetzt «Sankt Pappa»!

Hüt gits gäge müedi Wädli

scho för die Allerchlinschte Rädli.

Si schtiiged usem Chinderbettli

direkt uf s’Drüürad-Trottinettli.

Uf diä Art händs – i gsehs gad ase –

s’bescht Training för d’Rollatorphase!

Als Gofe hät me n’üs verzellt, de Storch dä brächi d’Chind.

Er zwicki d’Fraue zerscht i s’Bei. Hüt langsch der do an Grind.

Z’Sanggale bruuchts dezu kei Störch, üs isch do alles recht.

Bi üs muesch bloss i d’Weihere, döt bsorget da en Hecht!

«Ziböllele» isch uf e n’Art weder Fisch no Vogel.

S’isch kei Rege und kei Schnee, aber au kei Hagel.

Dä Wettertyp, politisch gseh,

entspricht genau de GLP...

Diä Bettwarefirma am Zörisee,

wo d’ständig chasch im Fernseh gseh,

seit üs im Spot ganz klipp and clear:

«Diä Federe sind vo tote Tier.»

Do fühl’ mi jedes Mol verschnupft:

I wer vom Stüüramt lebtig ggrupft! Fadegrad

Das Urgestein der St.Galler Schnitzbänkler: Louis de Saint-Gall (allias Suffendi Fraktion). Bild: Reto Voneschen (5.3.2019)

Definitiv keine Lust auf Internet-Fasnacht

I mach Ferie dehai - und wandere

vo ainere Wand - zer andere.

Lueg au emol e bitzli zem Fänschter use

und scho isch wider Zyt - zem pfuuse.

online Fasnacht - e Versuech - e nätte?

Mir hilft dä «Stream» - als Schlooftablette!



Loos Digge, so isches ämmel,

d'Fasnacht isch kai Youtube-Chännel.

Muesch das Joor aifach d'Schnuure bhalte,

waisch - wie dehai - bi dinere Alte.



Aber Hallo - sait mi Goof,

ooni Baize-Schtimmig isch d'Fasnacht doof! Suffendi Fraktion (alias Lous de Saint-Gall)