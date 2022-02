Neuseeland Über Stege und Wege durchs Neuseeland: Der Seeuferweg in Rorschacherberg nimmt Fahrt auf Es hat beinahe zehn Jahre gedauert und zwischendurch wurde der Steg von der Bürgerschaft versenkt, doch nun haben Gemeinde und Kanton bewilligungsfähige Projekte für den Seeuferweg Neuseeland und den kombinierten Rad- und Gehweg auf der Kantonsstrasse präsentiert. Die Erstellung kostet 4,5 Millionen Franken, Wünsche der Grundeigentümer finden, wo möglich, Berücksichtigung.

Der Seeuferweg Neuseeland führt künftig über Stege und Flachuferbereiche von der Kopp-Bebauung (rechts) bis zur Badi Hörnlibuck. Bild: Tino Dietsche

«Es ist eine ungewohnte, neue Erfahrung, per Livestream ein Projekt vorzustellen», sagt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs, als er am Mittwochabend zusammen mit Planern und Kantonsvertretern die Details zum Projekt präsentiert. Vorgesehen sind ein Seeuferweg und ein Geh- und Radweg entlang der Kantonsstrasse im Gebiet Neuseeland, das im Jahr 1860 beim Bau der Eisenbahnlinie aufgeschüttet wurde.

Von links: Gemeindepräsident Beat Hirs, Karin Bétrisey (Strittmatter Partner AG), Manfred Huber (kantonales Tiefbauamt) und Kenneth Dietsche (OePlan GmbH) beim Livestream. Bild: PD

Wünsche für einen Seeuferweg gibt es seit den 80er-Jahren. Auch der Kanton St.Gallen möchte, dass See und Flussufer besser zugänglich sind. Hirs betont diesbezüglich, es gebe kein Gesetz, das Gemeinden dazu verpflichten würde, einen Seeuferweg zu bauen. Am Bodensee seien es daher die Gemeinden, die Projekte für Revitalisierungen oder Seeuferwegen lancierten, der Kanton unterstütze solche Vorhaben aber selbstverständlich.

Konstruktive Zusammenarbeit mit Grundeigentümern

So hat denn auch der Gemeinderat Rorschacherberg mittels Bürgerversammlung den Auftrag bekommen, Varianten für einen Seeuferweg auszuarbeiten. Der Rat hat daraufhin 2013 einen Steg weit draussen im See präsentiert, zwei Jahre später haben die Stimmbürger dieses Projekt aber an der Urne versenkt. Danach hat der Rat entschieden, eine Meinungsumfrage durchzuführen, um herauszufinden, ob die Bürgerschaft eine Lösung am Neuseeland möchte und wie diese überhaupt aussehen sollte. Bei der repräsentativen Umfrage wurde klar, die Bürgerschaft möchte seeseitig eine Lösung für Fussgänger und strassenseitig eine Lösung für Radfahrer.

2016 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die mehr oder weniger dieses Projekt ausarbeitete, das nun der Bevölkerung vorgestellt wird. An der Urnenabstimmung 2019 hatten elf Stimmen den Unterschied zu Gunsten dieses Projektes ausgemacht. Der Kanton hat danach den Rad-/Fussweg an die Gemeinde delegiert, damit die Planung für beides vorangetrieben werden kann.

Die betroffenen Grundeigentümer haben laut Beat Hirs ein hohes demokratisches Verständnis an den Tag gelegt und den Volksentscheid akzeptiert. Der Gemeindepräsident sagt:

«Es wurden einvernehmliche Lösungen gesucht und eine Umsetzung scheint ohne Rechtsverfahren möglich, da miteinander und nicht gegeneinander gearbeitet wurde.»

Die Gespräche sind laut Hirs sehr konstruktiv verlaufen und es wurden Lösungen ausgehandelt, die gesetzeskonform und auch gegenüber der Öffentlichkeit politisch vertretbar sind.

Das vorgestellte Projekt besteht aus acht Teilen: Revitalisierung Seeufer Neuseeland mit Fussweg, Festlegung Gewässerraum, Teilstrassenplan, Konzessionen und Landbeanspruchung, Sondernutzungsplan, Drittprojekte, Umweltverträglichkeitsbericht und Radweg Kantonsstrasse. Nachfolgend, was auf den vier Seeuferweg-Abschnitten vorgesehen ist.

Seeuferweg Abschnitt 1: Hörnlibuck

Ziel war es, möglichst wenig von der Badi Hörnlibuck zu beeinträchtigen. Der Weg soll dort entlang der Grenze verlaufen und mit einer Hecke von der Badi getrennt sein. Dank einer Lösung mit Anwohnern kann die grosse Liegewiese geschont werden. Der Weg führt direkt durch ein Privatgrundstück. Um die Privatsphäre gewährleisten zu können, wird der Weg leicht tiefer gelegt und mit Sichtschutzwänden versehen. Der Zugang zum Bootshaus bleibt offen und die Parzelle bleit attraktiv, weil der Weg nicht vorne am See verläuft. Über Tritte und Rampe erfolgt hier der Übergang zum Steg.

Seeuferweg Abschnitt 2: Steg Ost

Der Steg ist 123 Meter lang. Die Öffentlichkeit bewegt sich in diesem Bereich nur auf dem Steg, die Seeufer sind privat und nicht zugänglich. Ausserdem sollen die Schüttungen aufgrund der Ökologie nicht begangen werden. Neben den bestehenden Flachufern werden einzelne Uferteile aufgeschüttet. In diesem Bereich mündet auch der Lincolnsbergbach, der offengelegt werden soll. Ob es einen Belag aus Holz oder Beton geben wird, steht noch nicht fest. Der Steg verläuft einen Meter über dem Sommerwasserspiegel von 396 Metern über Meer.

Seeuferweg Abschnitt 3: Flachuferschüttung

Vom Steg führt der Seeweg zur Flachuferschüttung. Diese ist 335 Meter lang. Von diesem Kiesweg aus, der direkt an der Grenze verläuft, sind die Ufer für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Charakter dieser Flachuferschüttung wird ähnlich sein wie die bereits bestehende in Staad. Mit der Flachuferschüttung geht eine Aufwertung des Lebensraums einher. Es sind Kiesbereiche, Schilfbereiche und Gehölzgruppen sowie Strandrasen, Röhricht und Laichkrautgesellschaften geplant. Die Schüttung ist Basis für den Fussweg und wird an der bestehenden Steinmauer befestigt. Damit klar ist, wo privater und wo öffentlicher Bereich ist, soll eine Trockenmauer diese Grenze klar markieren. Auch Pflanzungen sollen die Privatsphäre schützen. Die Gemeinde erhält eine Zufahrt für Kommunalfahrzeuge, um den Unterhalt des Ufers zu gewährleisten.

Seeuferweg Abschnitt 4: Steg West

Abschliessend, in Richtung Rorschach, gibt es wieder einen Steg, diesmal 80 Meter lang. Eine Schüttung ist hier aufgrund des maroden Seebodens nicht möglich. Zudem ist dieser Bereich im heutigen Zustand ökologisch am wertvollsten. Der Anschlusspunkt West wurde so gewählt, dass der bestehende Baumbestand geschont wird. Die definitive Weiterführung des Weges im ehemaligen Gewerbegebiet Neuseeland erfolgt koordiniert mit den in diesem Uferabschnitt geplanten Projekten. Beim Übergang auf die Schüttung entsteht durch die vom Ufer abgesetzte Stegführung ein Versatz zur Wegführung auf der Schüttung. Dieser wird über eine S-Kurve im Steg aufgenommen.

Durch die Schüttung werden heute bestehende private Seezugänge und Plattformen beeinträchtigt. Diese Anlagen werden ersetzt oder saniert. Es handelt sich dabei um Drittprojekte Privater, die im Rahmen des koordinierten Verfahrens mit eingegeben und konzessioniert werden sollen. Für das ganze Gebiet wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Diese attestiert dem Projekt eine Wertsteigerung des Lebensraumes um 32 Prozent.

Teilweise Sperrung des Weges wegen Hochwasser

Je nach Wasserstand ändert sich die Breite des Flachwasserufers samt Weg von 15 bis 25 Metern. Zur Sicherheit ist ein Geländer mit einer Höhe von 1,10 Metern festgelegt. Der Steg wird mit einer Markierungsbeleuchtung zum See hin und den Sicherheitselementen (Rettungsstange/ Rettungsringe) ausgestattet. Es ist möglich, dass der Seeuferweg bei zu hohem Wasserstand temporär gesperrt ist. Im Rahmen des Seeuferprojektes werden bestehende private Anlagen durch Baumassnahmen tangiert. Daher sind unter anderem die Sanierungen bestehender Treppenabgänge und Plattformen vorgesehen, zudem wird eine Rampe mit Seezugang neu erstellt.

Die Bewilligung des Fussweges bedingt ein Planverfahren nach Strassengesetz, inklusive Teilstrassenplan. Der Fussweg über die Schüttung und die Stege mit Anschlusspunkten sowie die östlichen und südlichen Wegfortsetzungen werden in den Teilstrassenplan als kommunale Fusswege 1. Klasse aufgenommen.

Der Geh- und Radweg wird auf drei Meter verbreitert

Mit dem Seeuferweg wird eine attraktive Verbindung für Fussgänger geschaffen, was bleibt, ist die Schwachstelle entlang der Kantonsstrasse. Bestehende Liegenschaften auf der einen und das Bahngleis auf der anderen Seite schaffen enge Platzverhältnisse und schränken den Strassenraum ein. Mit der Erstellung eines kombinierten Geh- und Radweges soll dort eine sichere Infrastruktur für den langsamen Verkehr geschaffen werden. Heute ist die Fahrbahn 7,5 Meter breit und der Gehweg 1,8 Meter, neu wird die Fahrbahn auf 6,3 Meter Breite reduziert und der kombinierte Geh- und Radweg auf 3 Meter Breite ausgebaut.

Die Geschwindigkeit auf der Churerstrasse wird von heute 70 auf neu 60 Kilometer pro Stunde reduziert. Zwischen Waldau-Rampe und Bushaltestelle Hörnlibuck ist südlich ein zwei Meter breiter Gehweg und nördlich die Fortsetzung des drei Meter breiten Geh- und Radweges vorgesehen. Zum bestehenden Bodenseeradweg wird mit einer Fussgängerquerung eine sichere Verbindung geschaffen.

Nach der Mitwirkung durch die Bevölkerung wird das Projekt, wenn nötig, bereinigt. Ziel ist es, das Projekt Anfang 2023 durch die Regierung genehmigen zu lassen.

Sondernutzungsplan Neuseeland II ersetzt Überbauungsplan

Mit der Umsetzung des Seeuferweges wird der Überbauungsplan Neuseeland aus dem Jahr 1995 aufgehoben. An seiner Stelle kommt der Sondernutzungsplan Neuseeland II zur Anwendung. Damit werden bestehende Überbauungspläne teilweise aufgehoben, Zufahrten entlang der Strasse reduziert, eine unterirdische Baulinie festgelegt sowie Lärmschutzwände definiert, die begrünt werden müssen.

Am Schluss der Präsentation wurden diverse Fragen beantwortet. Die unterirdische Baulinie ermöglicht Bauen bis zur Lärmschutzwand. Dies sei kein Zugeständnis an die Anwohner, um Einsprachen und damit ein längeres Bewilligungsverfahren zu verhindern, so Beat Hirs. «Wir prüfen mit dem Kanton, ob das möglich ist. Falls ja, spricht nichts dagegen. Für die Öffentlichkeit ist es nicht relevant, was sich hinter der Lärmschutzwand befindet, sie bekommt dafür einen attraktiven Seeweg und einen sicheren Radweg.»

Wie wird sichergestellt, dass der Fussweg nicht als Radweg benutzt wird? Geregelt sei dies noch nicht, aber vermutlich würden Fahrverbotstafeln aufgestellt. «Wenn die Gemeinde den bewilligten Baukredit von 4,5 Millionen Franken einhält, kann das Projekt realisiert werden und es sind keine neuen Abstimmungen nötig», so Hirs zur Frage, ob es eine weitere Abstimmung gebe. Bezüglich angeblicher Zusagen des früheren Gemeindepräsidenten hält er fest:

«Es gibt keine Zusagen von früher, die dem Projekt Steine in den Weg legen würden. Mit den Anstössern wurden einvernehmliche Lösungen ausgehandelt und das Projekt ist, wie es nun vorliegt, für diese auch annehmbar.»

Goldach senkt den Steuerfuss auf 91 Prozent. Das Projekt Seeuferweg in Rorschacherberg nimmt dem Gemeinderat den Spielraum für eine Steuerfusssenkung nicht. «Auch wir werden die Steuern senken», sagt der Gemeindepräsident dazu.

Auf www.mitwirken-rorschacherberg.ch ist die Bürgerschaft zur Mitwirkung eingeladen. Dort sind auch alle relevanten Informationen und Pläne zu finden. Der Zeitplan sieht vor, dass alle Pläne im Frühling 2023 öffentlich aufgelegt werden können. Frühestmöglicher Baubeginn ist im Frühling 2024, die Bauzeit dauert zirka ein Jahr.