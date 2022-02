Neugründung Von der Industrie zur Kultur: Mit «Kulturfabrik» hat Rorschach einen neuen Verein Die Betreiber der Eventhalle Industrie 36 in Rorschach haben den Verein Kulturfabrik gegründet. Er soll vor allem die Hallenplanung erleichtern und anderen lokalen Vereinen einen Auftrittsort bieten.

Blick in die neue Eventhalle Industrie 36 in Rorschach an der Industriestrasse. Bild: Dinah Hauser

In Rorschach will ein neuer Kulturverein die Szene aufmischen. «Die Kulturfabrik in der Eventhalle Industrie 36 ist ein Industrieort, wo hochwertige Kultur sozusagen fabriziert wird», erklärt Andreas Müller, Initiant und Vorstandsmitglied des Vereins, den Namen. Er ist selbst schon über 40 Jahre im Kulturbereich tätig. Der Verein sei selbsttragend und nicht gewinnorientiert.

Er wurde Mitte Dezember 2021 gegründet, letzte Woche fand die erste Vereinsversammlung statt. Basis des Vereins ist dabei natürlich die Eventhalle Industrie 36. Sie wurde in viel Fronarbeit aufgebaut und startet Ende Februar ins Jahresprogramm.

Finanzierung durch Spender und Gönner

Der Verein soll primär mit kulturellen Veranstaltungen die Lebensqualität fördern. «Ziel ist vor allem die Vernetzung mit anderen lokalen Vereinen», wie Müller sagt. Der Verein arbeitet zum Beispiel mit dem Kulturlokal Treppenhaus zusammen.

«Wenn man in Rorschach auf Konkurrenz macht, ist man dumm.»

Finanzieren soll sich der Verein mit Gönnern und später soll je nach Interesse noch die Möglichkeit für eine Mitgliedschaft geschaffen werden. Wie Müller sagt:

Der Zweck des Vereins hat aber auch eine organisatorische Komponente. «Er ist wichtig, um eine Unterscheidung zwischen kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung der Halle vorzunehmen», sagt Müller. Für die Vampirnacht vom 24. Februar miete etwa ein privater Veranstalter die Halle.

Andreas B. Müller, Vorstandsmitglied Kulturfabrik. Bild: PD

Müller ist froh über die vom Bundesrat kommunizierten Lockerungsschritte. Es sei sehr mühsam gewesen, die Veranstaltungen immer wieder zu verschieben oder abzusagen. «Ich freue mich darauf, nicht mehr ständig auf der Hut sein zu müssen», sagt Müller.

Akteure aus der lokalen Kulturszene

Im Vorstand sitzen verschiedene Akteure aus der lokalen Kulturszene. Darunter Andy Leumann, der ehemalige Vorstand des Jazzclubs Rorschach, Samuel Baumann und David Häne, beide von der Bar Treppenhaus, sowie Res Lerch vom Blog «Rorschacher Echo». Er gestaltet das Programm aber auch gemäss seinen persönlichen Interessen, sagt Müller. «Es ist aber natürlich immer auch ein Konsens zwischen Hallenkapazität, Budget und Tourenangebot.»

Die Zukunft des Vereins hänge stark vom Interesse und Engagement der Bevölkerung ab. «Im ersten Jahr dürfen wir ausprobieren und Fehler machen», sagt Müller. Ziel sei es, pro Jahr etwa 30 «kulturelle Highlights» zu präsentieren. Müller selber freut sich besonders auf den Schlagzeuger Dave Wecker, der am 2. April zusammen mit dem Bassisten Tom Kennedy auftritt.