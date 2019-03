Neugestaltung der St.Galler Märkte: Starre Haltung bei Öffnungszeiten ist ein Wermutstropfen

In den nächsten zwei Wochen kommt auf dem Marktplatz etwas in Bewegung. Es sei positiv, dass damit das Trauma zweier verlorener Abstimmungskämpfe um eine Neugestaltung des Platzes endlich überwunden werde, kommentiert Stadtredaktor Reto Voneschen. Das böse Blut um die verkürzten Öffnungszeiten am Mittwochs- und am Samstagsmarkt hält er hingegen für unnötig.