Neues Quartier an der St.Galler Ruckhalde: Baufachleute fordern ein realistisches Finanzierungsmodell

Die Basis will bei der Überbauung der St.Galler Ruckhalde mitreden: Neue Wohnformen braucht die Stadt

Das St.Gallen, das alternativ wohnen will, mischt sich in die Überbauung der Ruckhalde ein. Dafür wurde ein Verein gegründet. Er will erreichen, dass am Hang zwischen der Oberstrasse und dem Riethüsli ein vielfältiges, sozial gut durchmischtes und lebenswertes Quartier entsteht. Autos soll es darin (fast) keine geben.