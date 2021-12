Neueröffnung «Während des Lockdowns hatten wir Zeit für unsere Idee»: In Abtwil hat ein neuer italienischer Feinkostladen eröffnet Seit Mitte Dezember werden im Feinkostladen Noi Due Gustus in Abtwil italienische Delikatessen verkauft. Die Inhaber betreiben ein Haus weiter seit drei Jahren eine Pizzeria.

Vincenzo Spina und Massimo De Fino, beide seit über zehn Jahre in der Schweiz, haben sich mit dem eigenen Restaurant und Laden einen Traum erfüllt. Bild: Sabrina Manser

Mit den Farben Grün, Weiss, Rot und der Aufschrift «Noi Due», auf Deutsch so viel wie «wir zwei», sind in Abtwil an der Hauptstrasse 28 und 30 gleich zwei Häuser beschildert. Das eine ist ein italienisches Restaurant, das es seit drei Jahren gibt. Das andere, Noi Due Gustus, ist ein Laden für italienische Feinkost, der am 13. Dezember seine Türen öffnete.

«Es macht Freude, dass wir nun auch in einem Laden italienische Delikatessen anbieten können», sagt Vincenzo Spina, der zusammen mit seinem Freund aus der Kindheit, Massimo De Fino, das Restaurant sowie den Laden betreibt. «Unsere Produkte kommen direkt aus Italien, ebenso haben wir Bioprodukte und glutenfreie Pasta.»

Die Regale sind nicht nur mit verschiedenen Saucen und Pasta gefüllt. Auch Konfitüren, Eingemachtes, Öl, Essig und Tee sind zu finden. Hinter der Theke sind 50 italienische Käse- und Fleischsorten sowie Antipasti angerichtet. Ums Eck befindet sich das Weinregal. In der Preisklasse von 14 bis 68 Franken lassen sich hier 50 verschiedene Weine finden. Edle Flaschen Grappa sind in Holzkisten verpackt. Auch Panettone darf um diese Jahreszeit nicht fehlen. Ein paar Spezialitäten, wie zum Beispiel die Wurst Nduja, kommen aus dem Heimatdorf der beiden Kalabrier.

Zum italienischen Feinkostladen gehören nebst Saucen und Pasta auch Eingemachtes, Essig, Öl oder Konfitüren. Bild: Sabrina Manser

Der Laden sei zwar erst seit kurzem offen, aber die Geschäfte würden gut laufen, sagt Spina. Apéroplatten und Geschenkkörbe seien vor Weihnachten beliebt gewesen. Ebenso können im Noi Due Gustus Apéros veranstaltet werden.

Zeit nutzen während des Lockdowns

Die beiden Inhaber des Restaurants und des Ladens Noi Due Gustus vor dem Kühlraum. Bild: Sabrina Manser

Eigentlich wollte das Zweierteam vor etwa zwei Jahren, also ein Jahr nach der Eröffnung der Pizzeria, ein zweites Restaurant eröffnen. «Dann kam leider Corona.» Wegen der momentan geltenden Schutzmassnahmen haben sich die zwei Kalabrier dann für einen Feinkostladen entschieden.

«Während des Lockdowns hatten wir Zeit, unsere Idee zu konkretisieren.»

«Für mich war es schon immer das Ziel, einmal selbstständig zu werden», sagt Spina. Vor über zehn Jahren ist er in die Schweiz gekommen und hat mit einer Saisonstelle in Samnaun angefangen. Ein Jahr später ist Massimo De Fino nachgereist. Während er dortblieb, zog es Spina in ein Restaurant in Thusis und später nach Appenzell. Nun sind die beiden in Abtwil.