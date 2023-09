Neueröffnung Nähmaschinen für den Neumarkt: Bernina kommt nach St.Gallen zurück Ab Donnerstag gibt es in St.Gallen wieder ein Fachgeschäft für Nähmaschinen und Mercerie: Die Firma Bernina eröffnet dann ihre erste Filiale in der Stadt. Damit füllt sie die Lücke, welche letztes Jahr die Schliessung der Nähmaschinen König AG hinterliess.

Filialleiterin Marlene Bernardo im neuen Bernina-Ladenlokal Neumarkt 4. Bild: Luca Schmid

Noch ist es laut im Neumarkt 4. Leitern, Bestandteile von Mobiliar und ein grosser Stapel Kartonverpackungen mit der Aufschrift «Bernina» prägen im Ladenlokal neben dem Flying Tiger noch das Bild: Die letzten Umbau- und Einrichtungsarbeiten, bevor die Schweizer Nähmaschinen-Herstellerin am Donnerstag ihre neue St.Galler Filiale eröffnet. Nach der letztjährigen Schliessung des Traditionsgeschäfts Nähmaschinen König AG an der Bahnhofstrasse erhält die Stadt so eine neue Bernina-Verkaufsstelle.

Entstandene Lücke schliessen

Tatsächlich hänge die Neueröffnung direkt mit der genannten Schliessung zusammen, sagt Pascal Christener, Leiter bei Bernina Retail Schweiz. Die Nähmaschinen König AG, obwohl privat geführt, war eine von Bernina lizenzierte Verkaufsstelle, bot überdies auch Kurse und Reparaturen von Geräten der Firma an. Nach der Schliessung des Familienunternehmens wollte man bei Bernina den Standort St.Gallen auf keinen Fall verlieren, sodass man sich zur Eröffnung einer hiesigen Bernina-Retail-Filiale entschied.

Wie bei der Vorgängerin sollen auch hier nicht nur die Geräte von Bernina und ein Mercerie-Sortiment im Angebot stehen, sondern auch Reparaturen von Nähmaschinen der Firma, daneben Nähmaschinen-Kurse, welche man ab nächstem Jahr durchführen will. Dies soll die Lücke schliessen, die die Schliessung der Nähmaschinen König AG in St.Gallen hinterlassen habe, sagt Christener. «Alles, was die Leute an der Nähmaschinen König AG schätzten, möchten wir nun fortsetzen und weiter ausbauen.»

Selbermachen und -flicken im Trend

Christener hält St.Gallen für einen wichtigen Standort: Die Stadt hat eine lange textilhandwerkliche Tradition, betont er. Die Nachfrage nach Nähmaschinen und deren Reparatur sei hier vergleichsweise gross. Dies umso mehr, als das Nähmaschinen- und Mercerie-Geschäft während Corona boomte: Man hätte damals mehr Zeit für private Handarbeitsprojekte gefunden, meint Christener. Und der Trend hält an: Auch nach der Pandemie seien die Verkaufszahlen noch höher als zuvor.

«Manche haben damals wohl das Nähen als neues Hobby für sich entdeckt», vermutet er. Auch seien Selbermachen und -flicken unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit generell in Mode. «Eine Tendenz, die wir bei Bernina unterstützen möchten», sagt Christener.

Nähmaschinenkurse nächstes Jahr

Christeners Eindruck ist jedenfalls, dass in St.Gallen ein grosses Interesse an Nähmaschinen und Mercerie besteht. Noch vor Ankündigung der Eröffnung sei bei Bernina wiederholt die Frage eingegangen, ob die Nähmaschinen wieder nach St.Gallen kommen würden. Und während der Umbauarbeiten im Neumarkt sei er dann immer wieder gefragt worden, wann die Filiale endlich öffne, lacht er. Das Warten wird indes belohnt: Zur Feier der Eröffnung gibt der Bernina Store bis Ende Oktober verschiedene Rabatte auf das gesamte Sortiment.

Ob eine solche Filialeröffnung im Zeitalter von Online-Shopping noch rentabel sei, bejaht Christener. Gerade bei einem derart anspruchsvollen Produkt wie einer Nähmaschine würden die Kundinnen und Kunden die persönliche Fachberatung in der Filiale schätzen. Ganz abgesehen davon, dass der Bernina Store die Nähmaschinen auch vor Ort repariert – und interessierte Neulinge ab nächstem Jahr in der Kunst des Nähens unterweist.