Neueröffnung McDonald's jetzt auch in Altenrhein: Fast Food auf zwei Etagen mit Blick auf den Airport Neben der Aldi-Filiale beim Hundertwasserhaus ist in den vergangenen fünf Monaten ein neues zweistöckiges Gebäude entstanden. Seit heute Mittwoch servieren dort McDonald's-Beschäftigte Burger und Fritten. Bezüglich Müllproblem windet Thals Gemeindepräsident Simon Diezi der Fast-Food-Kette ein Kränzchen.

McDonald’s Franchisenehmer Sven Matthisson auf der Terrasse in Altenrhein. Bild: Rudolf Hirtl

McDonald’s Franchisenehmer Sven Matthisson sitzt im Gespräch mit Medienleuten, als ein IT-Verantwortlicher die Filiale betritt. Beim vorabendlichen Probelauf hat die Elektronik noch nicht wie gewünscht funktioniert, es muss nachjustiert werden. Es ist nicht die einzige kleine Baustelle, die wenige Minuten vor der offiziellen Eröffnung noch bereinigt werden muss. Matthisson, der auch Filialen in St.Margrethen, in der Stadt St.Gallen Markt am Bohl und in Abtwil betreibt, lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. «Egal welche Filiale eröffnet wurde, wir haben immer bis zum letzten Drücker daran gearbeitet», räumt er mit einem Schmunzeln ein.

Altenrhein bezeichnet er als einen sehr attraktiven Standort. Die Filiale profitiere neben dem Tourismus und den Menschen, die in der Umgebung wohnten, auch von den nahen Gewerbebetrieben.

Hell und einladend gestaltet

Gebaut worden ist die neue Filiale in Rekordzeit. Ende Dezember begannen die Aushubarbeiten, nun knapp fünf Monate später ist die zweistöckige Filiale bereits fertig. Bis zu 50 Handwerkende gleichzeitig haben am Gebäude gearbeitet, um den ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten.

Der McDonald's in Altenrhein wurde nach dem Design «Luna» gestaltet. Bild: PD

Das Design «Luna» sorgt mit ruhigen Farbtönen und einer klaren und hochwertigen Gestaltung für ein angenehmes Ambiente. Mondförmige Deckenleuchten und grosse Fensterflächen durchfluten die Räumlichkeiten mit Licht. Besonders begeistert zeigt sich der Franchisenehmer von der grossen Terrasse mit Blick auf das Hundertwasser Haus und den nahen Airport.

Umsatzzahlen gibt das US-Unternehmen seit 2019 nicht mehr bekannt. Auch Gästezahlen werden keine mehr veröffentlicht. Darauf angesprochen, mit wie vielen Gästen er jährlich rechnet, drückt sich denn auch Sven Matthisson um eine klare Antwort. Immerhin räumt er ein, dass McDonald's von Synergien in der Nachbarschaft profitieren wird. Lidl hat seine Filiale einen Steinwurf entfernt am 29. September eröffnet und gleich neben der McDonald's-Filiale hat Aldi-Swiss die Verkaufsfläche vor kurzem um 250 Quadratmeter erweitert.

Tägliche Reinigungstour gegen Müllproblematik

Als McDonald’s 2018 letztmals den Umsatz in der Schweiz publizierte, setzte die Kette mit 169 Restaurants 761 Millionen Franken um. Mit Altenrhein ist die Zahl der Restaurants in der Schweiz auf 175 gestiegen. Ein Restaurant schafft im Schnitt 40 neue Jobs, in Thal sind es 30 vorwiegend Teilzeitbeschäftigte. «Wir haben sehr viele Bewerbungen erhalten und freuen uns, dass 80 Prozent der Beschäftigten aus der näheren Umgebung kommen», so Sven Matthisson, der seit zehn Jahren Franchisenehmer ist und zuvor bei Unilever, Knorr und Hügli tätig war. Er ist einer von schweizweit 46 Lizenznehmerinnen und -nehmern, die 90 Prozent der McDonald’s als lokale Unternehmer führen.

Das neue Restaurant ist auf zwei Etagen sieben Tage die Woche geöffnet. Bild: PD

Wenn McDonald’s ein neues Restaurant eröffnet, wird dies in der Regel nicht nur durch das Leuchtschild sichtbar, sondern auch durch den mit dem gelben «M» versehenen Abfall in Strassengräben und Parks. Sven Matthisson sagt, er sei sich dieser Problematik durchaus bewusst. Aus diesem Grund arbeite man auch eng mit der Gemeinde Thal zusammen. Es sei vereinbart worden, dass McDonald’s zweimal täglich eine und einmal pro Woche eine erweiterte Abfalltour mache, wobei auch Fremdabfälle bei den Touren berücksichtigt würden.

«Wir haben mit McDonalds einen offenen und unkomplizierten Austausch beim Thema Abfall. Wir werden die Situation nach der Eröffnung beobachten. Spätestens nach sechs Monaten erfolgt eine erste Besprechung mit uns, nach weiteren sechs Monaten werden, wenn nötig, Verbesserungen definiert», sagt Thals Gemeindepräsident Simon Diezi. Die erweiterte Tour umfasst laut Diezi auch den Uferweg, sowie Teile der Hauptstrasse (Staad/Buriet), Dorfstrasse Altenrhein und der Knottenrstrasse. Die tägliche Abfalltour umfasst den Bereich Rietli/Knottern, inklusive Tankstelle und Waschstrasse.

Platz für maximal 230 Gäste

Der McDonald’s Altenrhein bietet im Innenbereich Platz für 160 Gäste – und für weitere 120 Personen draussen auf der Terrasse. Zudem wird Kundschaft auch am zweispurigen McDrive bedient. Im Restaurant können Gäste an Bestellautomaten, mit dem Smartphone und an der Theke bestellen. Das Team serviert das Essen an den Tisch. So können die Gäste nach der Bestellung bequem am Tisch Platz nehmen. Das Restaurant biete an einer Theke auch das Angebot von McCafé an. Für die kleinen Gäste gibt es einen Bereich für Geburtstagsparties sowie draussen ein Playland.