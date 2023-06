DETAILHANDEL Der Bosporus am Bodensee: In Horn hat ein Supermarkt mit türkischen Spezialitäten eröffnet– es ist das fünfte Lebensmittelgeschäft im Dorf Seit Anfang Juni verkauft die Familie Karakoç im Supermarkt Bosphorus vor allem Lebensmittel aus der Türkei und dem Balkan. Der Betreiber Mustafa Karakoç sieht in den anderen vier Läden an der Seestrasse keine Konkurrenz.

Mustafa Karakoç hat in Horn den Supermarkt Bosphorus eröffnet– seine Familie unterstützt ihn im neuen Lebensmittelgeschäft. Bild: Donato Caspari

Vor dem neuen Supermarkt Bosphorus in Horn stehen Paletten mit Red Bull, Coca -Cola und ausländischem Fruchtsaft. Der Inhaber Mustafa Karakoç steht hinter der Fleischtheke und bedient einen Kunden. Seine Tochter Kübra Ecem befüllt gerade ein Regal mit Reispackungen. Seine Söhne Bora Cem und Burak Berk sitzen an der Kasse. Die ganze Familie trägt schwarze T-Shirts mit dem Logo des Supermarkts Bosphorus. Im Hintergrund läuft türkische Musik.

Das Lebensmittelgeschäft an der Seestrasse 105 in Horn ist inzwischen seit drei Wochen geöffnet. Und das sieben Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr. Im Laden der Familie Karakoç gibt es auf einer Fläche von 320 Quadratmetern über 3000 Produkte. «Wir bieten vor allem Lebensmittel aus der Türkei und dem Balkan an», sagt Mustafa Karakoç. Das Sortiment umfasse aber auch Produkte aus Italien, Spanien, Portugal und der Schweiz.

«Wir haben Marken , die andere nicht haben»

«Einige Gemüse-und Obstsorten wachsen im Ausland wegen des Klimas besser als in der Schweiz», sagt Kübra Ecem Karakoç. Deshalb importiert die Familie die meisten Produkte direkt aus dem jeweiligen Herkunftsland. Eine Fleischtheke, Bäckereitheke sowie eine Haushaltsabteilung ergänzen das Sortiment. An den Wochenenden heizt die Familie Karakoç den Grill vor dem Supermarkt an und verkauft zum Beispiel Sucuk, türkische Knoblauchwurst, im Fladenbrot und Bratwurst.

An der Seestrasse gibt es nebst dem Supermarkt Bosphorus bereits einen Denner, Coop, Volg und eine Migros. Und das in einer 2900-Seelen-Gemeinde. Die anderen Läden bereiten Karakoç jedoch keine Sorgen. Er sagt: «Wir haben viele Produkte und Marken, die die anderen Lebensmittelläden nicht haben.» Aus diesem Grund handle es sich bei den anderen Einkaufsmöglichkeiten im Dorf gar nicht um Konkurrenz für den neuen Supermarkt.

Das Ladenlokal in Horn ist für Mustafa Karakoç ein idealer Standort für seinen Lebensmittelhandel. Er sagt: «Die Gemeinde verbindet die Kantone Thurgau und St.Gallen, ist aber auch nahe an Deutschland und Österreich.» Einige Kundinnen und Kunden habe den Laden beim Vorbeifahren entdeckt. Kübra Ecem Karakoç sagt: «Die Leute müssen unseren Laden nicht suchen, da er zentral gelegen ist.»

Der Supermarkt hat auch sonntags geöffnet

Die Familie Karakoç hat sich viele Gedanken zur Ladeneinrichtung gemacht. «Es führen immer vier Wege zu einem Produkt», sagt Kübra Ecem Karakoç. Das soll heissen, dass jedes Regal schnell zu erreichen ist, ohne, dass die Kundschaft durch den gesamten Laden laufen muss.

Der Supermarkt Bosphorus hat auch sonntags geöffnet. Das Gesetz erlaubt Sonntagsverkäufe jedoch nur für Läden mit einer Fläche von höchstens 120 Quadratmetern. Die Familie Karakoç stellt sonntags Trennwände auf, die den Zugang zu einzelnen Regalen verwehren und die Ladenfläche so verkleinern.

Während der Sonntagsverkäufe hat Mustafa Karakoç frei. Dann übernimmt die Familie das Geschäft für ihn. Die Kinder seien sehr stolz auf ihren Vater und möchten ihm deshalb etwas zurückgeben. «Das ist ein Geschenk von uns Kindern an ihn», sagt Kübra Ecem Karakoç. Unter der Woche arbeitet Mustafa Karakoç alleine im Supermarkt, da seine Kinder dann ihren eigenen Berufen nachgehen. Für die Unterstützung an den Wochenenden ist der Familienvater dankbar. Er sagt: «Ohne die Familie wäre das alles nicht möglich.»