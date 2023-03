Neueröffnung Ein Schokoladentraum wird Realität: In St.Gallen eröffnet ein Geschäft mit süssen Spezialitäten Am Samstag eröffnet an der Engelgasse 8 der «Schokoladentraum». Von Brennholz- bis Rotweinschokolade gibt es im kleinen Geschäft eine grosse Auswahl.

Mechaela Gubser-Jostes und Sascha Legenstein lassen den Schokoladentraum wahr werden. Bild: Timon Scherrer

Vor zehn Jahren war Sascha Legenstein mit seiner Familie unterwegs in Österreich. Dort besuchte er die Schokoladenfabrik Zotter und der Schokoladentraum entstand. Zuerst baute er als Händler von Zotter eine Website auf, welche seit zwei Jahren in Betrieb ist. Der Traum soll nun nicht nur als Homepage existieren, sondern auch als Geschäft. Deshalb eröffnet der St.Galler an der Engelgasse 8 seinen eigenen Laden, eben «Schokoladentraum».

Legenstein ist gelernter Velomechaniker und hatte 15 Jahre lang ein Velogeschäft in St.Gallen. Die Schokolade war vorerst nur ein Hobby nebenbei, nun soll sich das ändern. Das Geschäft wird Legensteins Kollegin Mechaela Gubser-Jostes führen. Sie arbeitet bereits jetzt in der Lebensmittelbranche und freut sich auf ihre neue Stelle. Die beiden kennen sich seit fünf Jahren, Legenstein überzeugte Gubser-Jostes schnell von seiner Geschäftsidee.

Die Firma Zotter zählt zu den besten Schokoladenherstellern der Welt. Mit seiner Produktion im österreichischen Bergl schafft er seine Schokoladenprodukte. Weitere Standorte sind New York und Schanghai. Von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel wird alles selbst im Haus in Bergl produziert. Circa 750 Produkte gibt es von Zotter, diejenigen die am besten ankommen, verkauft Legenstein nun in seinem Geschäft.

Von der einfachsten bis zur wildesten Schokolade

Alle angebotenen Produkte haben Bio-Qualität. Jede Schokolade hat ein eigenes Design. «Es ist ein Traum», sagt Legenstein. Das Geschäft bietet auch vegane sowie zuckerfreie oder laktosefreie Schokolade an. Als Alternativzucker wird Dattel-, Ahorn- oder Kokosblütenzucker verwendet. Es gibt auch eine Trinkschokolade, wofür man einen Schokoladenbarren in Milch oder Wasser auflöst. Zudem gibt es auch einen Likör, Limonaden, Kuchen, Popcorn, Aufstrich und Cornflakes. «Wir sind stolz auf unser breites Sortiment», so Legenstein. «Man schmeckt die wertvolle Bio-Schokolade heraus, es hat mehr Füllung als Schokoladenmantel», fügt Gubser-Jostes an. Sie hebt auch ihre exotischen Produkte wie Brennholz- oder Rotweinschokolade hervor.

Jede Schokolade im «Schokoladentraum» hat ihr eigenes Design. Produziert wird sie im österreichischen Bergl. Bild: Timon Scherrer

«Man isst Schokolade nicht», sagt Legenstein mit einem Lächeln. Er erklärt, dass man die Schokolade für den optimalen Geschmack an den Gaumen drücken und zergehen lassen soll. Zudem gibt Legenstein noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg: vor allem die Zotter-Schokolade, die keine Konservierungsstoffe beinhaltet, sollte man nicht im Kühlschrank aufbewahren. Dadurch verändert sich die Schokolade im Geschmack. «Ausser unser Schokoladen-Shot, der sollte unbedingt in den Kühlschrank.»

Diesen Samstag findet die Eröffnung vom Schokoladentraum statt. Von 10 bis 16 Uhr kann man die verschiedenen Produkte verkosten. Legenstein und Gubser-Jostes hoffen, einige neue Bekanntschaften zu machen.