Neueröffnung: "Drinks of the World" bringt Bier aus aller Welt nach St.Gallen Für Bierliebhaber aus St.Gallen beginnt morgen eine neue Ära: Denn mit der Eröffnung des Getränkeladens "Drinks of the World" am St.Galler Bahnhof wird die Bierpalette in der Gallusstadt breiter den je.

Bild: pd Bild: pd Bild: pd Bild: pd Bild: pd Bild: pd 6 Bilder Drinks of the World im St.Galler Bahnhof

(stm) Ein belgisches Bier? Oder eines aus Mexiko? Oder Japan? St.Galler, die Durst auf ein ausländisches oder gar exotisches Bier verspüren, mussten bislang ein Flugticket kaufen - oder mindestens ein Bahnbillett bis nach Winterthur. Denn am Winterthurer Bahnhof liegt aus Ostschweizer Sicht der nächste Laden, der Bier aus aller Welt verkauft. Bis jetzt. Ab morgen Freitag müssen St.Galler jedoch keine Flugtickets oder Bahnbillette mehr lösen - denn in der Rathaus-Unterführung am Hauptbahnhof eröffnet eine "Drinks of the World"-Filiale.

Neunte "Drinks of the World"Filiale

1996 eröffnete der Getränkeladen seine erste Filiale am Zürcher Hauptbahnhof. Jetzt, 22 Jahre später, steht die Eröffnung der neunten Niederlassung bevor. Wie "Drinks of the World" mitteilt, käme die Bierkultur nun auch in die Ostschweiz. Dieses Statement dürfte lokalen Brauereien etwas sauer aufstossen. Fest steht allerdings, dass die Biervielfalt in der Gallusstadt wohl noch nie grösser war.

Brezelkönig bereits offen

Der Bierladen ist nicht der erste Shop, der in der Rathaus-Unterführung eröffnet. Bereits seit gestern verströmt der Brezelkönig den Duft von Frischgebackenem. Morgen Freitag wird auch Tchibo seine Filiale öffnen.