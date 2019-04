Neuer Kinder- und Geschenkladen in St.Gallen: Lilavendel blüht im Lindenpark Der Kinder- und Geschenkladen Lilavendel eröffnet am Samstag mit neuem Ladenkonzept an der Lindenstrasse. Mit Kinderschminken und veganem Eis wird das gebührend gefeiert. Emma-Emily Wolf

Ladenbetreiberin Lilian Brocker in ihrem neuen «Lilavendel» an der Lindenstrasse 69. (Bild: Emma-Emily Wolf - 25. April 2019)

Neben dem Geburtshaus im Lindenpark wird es lila. Der Kinder- und Geschenkladen Lilavendel ist von der Langgasse 54 an die Lindenstrasse 69 gezügelt. Zwischen speziellen Kinderprodukten, veganer Kosmetik für jeden Hauttypen und diversen Geschenkartikeln steht Lilian Brocker nach all der Zügelarbeit mitten in ihrem neu gebauten Laden.

«An der Langgasse wurde es mir einfach zu eng. Es hatte zu wenig Platz für neue Produkte und ausserdem fehlten die Parkplätze», sagt Brocker. Deshalb ergriff sie die Chance und quartierte sich direkt neben dem Geburtshaus ein.

Zuerst war es nur ein Hobby

Im «Lilavendel» füllen vor allem speziell nach Brockers ausgesuchte Kinderprodukte die Regale. «Durch meine langjährige Erfahrung als Leiterin von Kinderkrippen weiss ich, welche Produkte gut für die Kleinen sind und was sich Eltern wünschen», sagt die 34-Jährige. Eine gewisse Einzigartigkeit verleihen dem Laden aber auch ihre selbst angefertigten Nähwerke: Bestickte Lätzchen, individuelle Nuggiketten und handgefertigte Mützchen stehen zum Verkauf.

Ohne jegliche Ausbildung im Detailhandel wagte es die 33-Jährige vor zwei Jahren, einen eigenen Laden zu eröffnen. Der Standortwechsel bringt jetzt frischen Wind: Altbewährtes trifft auf eine Erweiterung des Ladenkonzepts. Vegane Pflegeprodukte befinden sich neben Lederschühchen.

Am Samstag wird gefeiert

Eine erstmals eingerichtete Secondhand-Ecke bildet den Kontrast zu den neuen biologischen Kinderkleidern aus Bambus. Und neben Selbstgemachtem stehen maschinell angefertigte Waren wie beispielsweise der robuste Babyshoppen aus Glas.

Morgen Samstag, 10 bis 17 Uhr, wird die Eröffnung mit handgemachtem und unter anderem veganem Glace vom Eiscafé Gekko sowie mit Kinderschminken (14 bis 16 Uhr) gefeiert.



Detailinformationen zum «Lilavendel»