Neuer Glanz für den Neumarkt in St.Gallen: Attraktiver und mit neuem Restaurant

Obwohl das Baugesuch noch ein paar Tage aufliegt und die Pläne damit noch nicht definitiv sind, konnte bereits ein Pächter fürs neu entstehende Restaurant im Neumarkt 1 und 2 gefunden werden. Es entsteht an der südöstlichen Ecke des Gebäudes, also an der Ecke Vadianplatz und Gutenbergstrasse. Ins Lokal mit beheiztem Wintergarten kommt eine deutsche Gastro-Kette. Wer es ist, will die Eigentümerin der Liegenschaft noch nicht kommunizieren.

«Der Mietvertrag ist bereits unterschrieben. Wir freuen uns auf die Eröffnung», sagt Bauprojektmanager Torsten Gottsmann. Die St.Galler Niederlassung wird jedenfalls die neunte Schweizer Filiale der Kette sein. Sie betreibt schon Restaurants in Zürich, Zug, Luzern und Basel sowie in ganz Deutschland, Luxemburg und Österreich.

Auf ihrer Website beschreibt sich die Gastro-Kette als gesund und frisch. Besucher des Neumarkts erwarten bei ihr Salate, Sandwiches, frische Säfte oder warme Suppen. Was mit dem bestehenden Restaurant Il Barone geschieht, ist noch offen. (mac)