Kantonsratswahl: Neueinsteiger bringt frischen Wind in die EVP Rorschach Nun mischt auch die EVP im Wahlkreis Rorschach im Kampf um die Kantonsratssitze mit. Die Wahlchancen von Spitzenkandidat Jonas Streule sind eher klein, die Motivation dafür umso grösser.

Der Steinacher Jonas Streule besetzt die ersten beiden Plätze auf der EVP-Liste. Rudolf Hirtl

Rorschach Wachgeküsst wie der Prinz Dornröschen hat er die kleine Partei zwar nicht, doch mit seiner ansteckenden Begeisterung für Politik hat Jonas Streule die Evangelische Volkspartei in Rorschach zumindest wachgerüttelt. Der 26-jährige Steinacher ist zwar erst im vergangenen November, eine Woche vor seinem Geburtstag, in die EVP Rorschach eingetreten, doch für ihn war vom ersten Tag an klar, einen Sitz im Kantonsrat anstreben zu wollen. «Wohlwissend, dass die Chancen gewählt zu werden klein sind, ist ein Sitz im Kantonsrat St.Gallen mein erklärtes Ziel», sagt er denn auch mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein.

Kirchliche Werte halten die Partei nicht davon aben, mutig und zukunftsorientiert zu sein.

Interessiert hat er sich schon immer für Politik, den letzten Anstoss, selbst aktiv zu werden, hat er schliesslich an einem Familienfest von seinen Onkel, dem ehemaligen Rorschacher Gemeinderat, Karl Streule, erhalten, der ihn dazu ermunterte. Und wieso hat er sich für die EVP entschieden? «Gemäss der Wahlhilfe Smartvote stehe ich zwischen SVP und EVP. Das klare Bekenntnis zum Glauben und der familiäre Umgang in der Kleinpartei haben dann den Ausschlag gegeben», so der Jungpolitiker. Hat er keine Angst vor dem Image «Kirchenpartei», das der EVP anhaftet? «Dieser Umstand hat mich im ersten Moment abgehalten, doch nach Gesprächen mit EVP-Politkern wurde mir klar, dass es keinesfalls nur eine ‹Gesundbeter-Partei› ist», räumt er ein.

BDP Rorschach reagiert nicht auf Anfrage

Kleine Parteien kämpfen ums Überleben. BDP und EVP haben 2016 ihre Sitze im Kantonsparlament verloren und deshalb beschlossen, in möglichst vielen Wahlkreisen mit einer gemeinsamen Liste anzutreten. Im Gegensatz zu den Kreisen St.Gallen, Wil, Sarganserland und See-Gaster wird dies im Wahlkreis Rorschach nicht der Fall sein, weil eine Anfrage von Jonas Streule bei der praktisch inexistenten BDP Rorschach bis heute unbeantwortet blieb.

Auch EVP Kantonalvorstand Wieland Bärlocher freut sich über Streules Engagement. «Ich bin bei ihm offene Türen eingerannt, doch er hat mir auch klargemacht, dass ich hier in Rorschach das Heft selber in die Hand nehmen muss», so Streule mit einem Schmunzeln. Umso stolzer sei er nun, innert kurzer Zeit eine Liste für die Wahlen im März präsentieren zu können. Neben ihm stehen Roger Poltera, Mörschwil, Heinz Schiess, Rorschach, Wieland Bärlocher, Berg SG, und Andres Baschung aus Steinach auf der Liste.